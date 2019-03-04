دبي تطلق 5 مبادرات تحفيزية جديدة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار استجابة حكومة دبي لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الجهات الحكومية في دبي بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها.

وتشمل المبادرات خمسة محفزات هي، سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورّد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية، خلال 30 يوماً، وخفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين 1 و3 % بدلاً من 2 و5 %، وخفض نسبة التأمين النهائي من 10 % إلى 5 % لجميع التوريدات، وتخصيص 5 % من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص.

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«مالية دبي» تطلق الحزمة الثانية من المحفزات الاقتصادية