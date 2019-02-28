أبوظبي تستقطب 10 ملايين زائر 2018

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت أبوظبي أكثر من 10 ملايين زائر من العالم، العام الماضي، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية عالمية متطورة، إلى جانب الفعاليات والبرامج التي نظمتها على مدار العام، وحققت رقماً قياسياً جديداً مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بأعداد الزوار ونزلاء الفنادق.

وسجلت أبوظبي 13.62% نمواً في عدد نزلاء الفنادق مقارنة مع 2016 بفضل الجهود التي تم بذلها خلال الثلاثة الأعوام الماضية لترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية مفضلة عالمياً ونجح قطاع سياحة الرحلات البحرية في استقطاب أكثر من 350 ألف زائر بنمو 27 ٪ منذ 2016.

واستقطبت مواقــع ومعالم الإمارة الثقافية التراثية 2.67 مليون زائر ومن المتوقع أن تسجل العاصمة أرقاماً قياسية جديدة السنوات القادمة خاصة بعد افتتاح متحف اللوفر وإعـــادة افتتاح موقع قصر الحصن.

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