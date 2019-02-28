10 ملايين زائر قصدوا أبوظبي خلال عام 2018

المصدر: أبوظبي- البيان

حققت العاصمة أبوظبي رقماً قياسياً جديداً خلال عام 2018 مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بأعداد الزوار ونزلاء الفنادق، حيث استقبلت أكثر من 10 ملايين زائر من مختلف أرجاء العالم العام الماضي، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية عالمية متطورة إلى جانب الفعاليات والبرامج التي نظمتها على مدار العام.

وسجلت أبوظبي نمواً في عدد نزلاء الفنادق بنسبة 13.62% مقارنة بالعام 2016، وذلك بفضل الجهود التي تم بذلها خلال الثلاثة الأعوام لترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية مفضلة عالمياً.

وشهدت إمارة أبوظبي تطورات هائلة في السياحة الثقافية والاستثمارية والعائلية والترفيهية والعلاجية، حيث نجح قطاع سياحة الرحلات البحرية في استقطاب أكثر من 350 ألف زائر إلى الإمارة في عام 2018، بنسبة نمو بلغت أكثر من 27 ٪ منذ عام 2016.

ومن جهة ثانية، استقطبت مواقع ومعالم الإمارة الثقافية التراثية ما يقارب 2.67 مليون زائر، ومن المتوقع أن تسجل العاصمة أرقاماً قياسية جديدة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد افتتاح متحف اللوفر أبوظبي وإعادة افتتاح موقع قصر الحصن إلى جانب العديد من الفعاليات والبرامج العالمية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأظهرت إحصائيات دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي أن 168 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة قد استقبلت 10 ملايين زائر خلال العام 2018، من بينهم زوار اليوم الواحد أو النزلاء الذين أمضوا ليلة فندقية واحدة، بنسبة نمو بلغت 3.94% في عدد نزلاء فنادق الإمارة مقارنة بـ 2017.

مما يؤكد أنّ العاصمة سجلت خلال السنوات الأخيرة أيضاً نمواً قياسياً في عدد نزلاء الفنادق متجاوزة التوقعات التي وضعتها دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي: شهدت السنوات الثلاث الماضية إضافة تجارب متنوعة على المشهد السياحي والثقافي في أبوظبي. ومن أبرز هذه المشاريع إعادة افتتاح موقع الحصن الثقافي مؤخراً ومتحف اللوفر أبوظبي.

إلى جانب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظب. بالإضافة إلى التجارب الأخرى التي تمتلك شعبية عالمية من ضمنها عالم وارنر براذرز أبوظبي، الذي أضاف بعداً جديداً للعروض الترفيهية في جزيرة ياس.

ومن جهة ثانية ومنذ 2009 استقبلت الإمارة ملايين من الوفود والمشاركين في اجتماعاتنا ومعارضنا والتي تضمنت نجاحات مميزة من ضمنها مسابقة «المهارات العالمية» التي تعد أضخم مسابقة مهارات مهنية في العالم والتي أقيمت عام 2017 واجتذبت أكثر من 100 ألف زائر إلى أبوظبي.

وتعمل العديد من التجارب الجديدة في أبوظبي على دعم مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية واستقطاب المزيد من الزوار الدوليين، ومن ضمنها السياحة الثقافية خاصة منذ افتتاح اللوفر أبوظبي في منطقة السعديات الثقافية عام 2017 حيث اجتذب المتحف في عامه الأول أكثر من مليون زائر ورسخ مكانة أبوظبي على الخارطة الثقافية العالمية.

وشهد قطاع السياحة البحرية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة خاصة مع افتتاح محطة السفن السياحية الأولى من نوعها في المنطقة بميناء زايد. كما تعمل دائرة الثقافة والسياحة على تطوير رصيف وميناء في شاطئ جزيرة صير بني ياس.

أسهمت هذه الجهود في تعزيز أبوظبي كوجهة أولى لجذب الرحلات البحرية، مما انعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد المسافرين إلى أبوظبي بنسبة 27,82%. ففي عام 2016 زار ما يقارب 279.704 سائح الإمارة من خلال الرحلات البحرية ليرتفع الرقم إلى 354.01 ألف مسافر في عام 2018.

وتخلل هذا الوقت من 2016 إلى 2018 زيارة 963.257 ألف مسافر إلى أبوظبي عبر السفن السياحية. وأخذت السياحة العلاجية اهتماماً واسعاً باعتبارها أحد القطاعات الواعدة لتنشيط حركة السياحة في الإمارة واجتذاب المزيد من الزوار، التي تقود نمو وتطور اقتصاد الإمارة، كونها أيضاً من أسرع قطاعات السياحة العالمية نمواً.

أسواق

تستمر الأسواق الخارجية الرئيسية في تسجيل أداء جيد، حيث حققت السوق الأمريكية والهندية والصينية تقدماً ملحوظاً في عدد نزلاء الفنادق الذين قدموا إلى أبوظبي خلال 2018، الأمر الذي أسهم في ارتفاع عدد الزوار بشكل كبير. وما زالت الهند والصين تحافظان على مركز الصدارة كأكبر سوقين مصدرين للسياح إلى جانب المملكة المتحدة التي تعد أكبر سوق أوروبي مصدر للسياح إلى أبوظبي.