دبي نحو أول منطقة تجارة افتراضية في العالم

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

تمضي دبي بقوة نحو إنشاء أول منطقة تجارة افتراضية في العالم، ما يعزز تدفق الشركات اللوجستية والتقنية الناشئة على الإمارة ويدعم قدرتها على خلق المزيد من الوظائف.

وقال راج سابلوك رئيس شركة مانيج إنجن إن استكمال مشروع قاعدة البيانات الموحدة وربط المناطق الحرة في دبي بمراكز الإحصاء يشكل خطوات نوعية مهمة تمهّد لإنشاء أول منطقة تجارة افتراضية، والتي عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في «وثيقة الخمسين»، متوقعاً أن تكون تلك المنطقة من أهم محركات القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

ورجّح سابلوك أن تكون بيئة تلك المنطقة في بداياتها أشبه ما تكون ببيئة «أمازون» التي توّجت يناير الماضي بوصفها أكبر شركة مدرجة في العالم بعد 25 عاماً فقط من إنشائها، والتي تطور حالياً «سلسلة توريد دائرية» قائمة على تقنية بلوك تشين لتعزيز خدمة عملائها.

اقراء ايضاً

دبي تمضي نحو أول منطقة تجارة افتراضية في العالم