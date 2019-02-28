دبي تمضي نحو أول منطقة تجارة افتراضية في العالم

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال راج سابلوك رئيس شركة مانيج إنجن المختصة بإدارة تقنية المعلومات، إن استكمال مشروع قاعدة البيانات الموحدة وربط المناطق الحرة في دبي بمراكز الإحصاء هي خطوات مهمة تمهّد لإنشاء أول منطقة تجارة افتراضية في العالم، والتي عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة الخمسين متوقعاً أن تكون تلك المنطقة من أهم محركات القطاعات الاقتصادية في الإمارة وأن تؤدي إلى جذب المزيد من الشركات اللوجستية والتقنية الناشئة وخلق المزيد من الوظائف.

ورجّح سابلوك في تصريحات على هامش مؤتمر الشركة الدولي الثامن في الشرق الأوسط في دبي، أن تكون تلك المنطقة في بداياتها أشبه ما تكون بيئة «أمازون» التي توّجت يناير الماضي بوصفها أكبر شركة مدرجة في العالم بعد 25 عاماً فقط من قيام جيف بيزوس بإنشائها والتي تطور حالياً سلسلة توريد دائرية قائمة على تقنية بلوك تشين لتعزيز خدمة عملائها ورفع مستوى خياراتهم وتفاعلهم خلال التسوق الإلكتروني بشكل أكبر بكثير.

وتنمو أحجام التجارة الإلكترونية في أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، حالياً بنسبة 10% سنوياً، وهي نسبة أكبر بكثير من نمو التجارة عبر القنوات التقليدية، فيما يتوقع أن ترفع مبادرة التجارة الإلكترونية التي أعلنت دبي عن البدء بتنفيذها مؤخراً إسهام التجارة الإلكترونية في الناتج الإجمالي لدبي إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم بحلول 2023.

وتتوقع شركة «آي دي سي» للأبحاث أن ينمو سوق الأمن الإلكتروني في الإمارات بوتيرة أسرع مقارنة مع دول الشرق الأوسط، فيما يتوقع أن يصل حجم السوق في المنطقة إلى 22.14 مليار دولار (81.32 مليار درهم) بحلول 2022 بالتزامن مع مشاريع الدولة المتعلقة بالتحوّل الرقمي ومشروع «دبي الذكية».

محركات أساسية

وأوضح سابلوك إمكانية أن تضم منطقة التجارة الافتراضية المزمعة كل ما تحتاجه تلك المنطقة للعمل بشكل متسق ومتجانس من الأنظمة الضريبية للدول ومنصات الدفع الرئيسية وحتى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستشكل المحركات الرئيسية لتلك المنطقة الافتراضية وعلى رأسها «بلوك تشين» والتي ستكون بمثابة العمود الفقري لتلك المنطقة وسيكون لها أدوار عدة، على رأسها توفير السجل الافتراضي لتعاملات كل الدول ضمن المنطقة بشكل آمن وموثوق».

وأضاف: «نعتقد أن خطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد طموحة للغاية وتتوافق مع توقعات الخبراء التي تشير إلى أن كل تعاملات الأعمال التجارية العالمية الخاصة بالأفراد والشركات ستؤول بالنتيجة إلى الشبكة العنكبوتية وهنا تبرز أهمية أن يتم في المنطقة وضع التشريعات الضريبية المتوافقة مع الأنظمة الضريبة للدول مع دمج الأنظمة اللوجستية والتقنية اللازمة لتحريك هذه المنطقة.

كما نعتقد أن المنطقة ستعزّز استثمارات الشركات في التحول الرقمي وتطوير نماذج عمل جديدة من خلال الانفتاح أكثر لـ«واجهات برمجة التطبيقات API»، لتسهيل دخول شركات سلسلة التوريد في تلك المنظومة كما نشهد تركيزاً متزايداً على أمن تقنية المعلومات فيما تطبّق الوزارات المعايير اللازمة وتعمل على رقمنة بيئة القطاع المالي والحكومات وفي ظل تنوّع محفظة أعمالنا، يمكننا تطبيق تلك المعايير وتقديم التوجيهات اللازمة للعملاء من خلال شركائنا لإعادة البيع».

وتقوم «مانيج إنجن» بتطور برمجياتها في «شيناي» الهندية، فيما قال سابلوك إن حصة دول الخليج تصل إلى 10% من خلال نحو 6 آلاف عميل، منهم 2500 في الإمارات، فيما تعد الولايات المتحدة أكبر سوق للشركة بحصة 45%.

وأضاف: «حققنا نمواً بنسبة 25% في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام العام الماضي ونهدف إلى التوسع بالتزامن مع تعزيز شراكاتنا مع عدد من الهيئات الحكومية والخاصة في الدولة».

طلب

توقّع راج سابلوك أن يرفع «إكسبو 2020» حجم الطلب على التقنيات والبرمجيات الرقمية والمؤتمتة والشبكات اللاسلكية، مشيراً إلى أن التحول إلى الحوسبة السحابية لا يزال العامل الأهم في عملية نجاح التحول الرقمي في الشركات، وأن المزيد من الشركات تطور برمجياتها لتكون متوافقة مع السحابة.