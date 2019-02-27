«مبادلة» تستثمر 477 مليوناً في كندا ووحدتها البترولية تدخل تايلاند

المصدر: دبي - سيد صالح

أبرمت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» اتفاقية نهائية بشأن استثمار استراتيجي مع شركة «أكوينوكس جولد كورب» الكندية المتخصصة في أنشطة التعدين، فيما أعلنت «مبادلة للبترول» توقيع عقدِ امتياز بحري في تايلاند.

ووفقاً لبيان أصدرته «مبادلة» أمس ونشرته «بلومبيرغ»، فإن قيمة الاستثمار في شراء سندات قابلة للتحويل في «أكوينوكس جولد كورب» تبلغ 130 مليون دولار «477 مليون درهم» بأجل استحقاق 5 سنوات بسعر فائدة 5 %، موضحاً أنه يمكن تحويل هذه السندات إلى حصص في «أكوينوكس جولد كورب»، حيث يبلغ سعر السهم الواحد 1.05 دولار أمريكي «1.38 دولار كندي».

وأوضح أن هذا الاستثمار الاستراتيجي يجعل من «مبادلة» شريكاً مالياً للشركة الكندية على المدى الطويل، وحجراً للزاوية في استراتيجيتها التنموية، من جانبها أعلنت «مبادلة للبترول»، التابعة لشركة «مبادلة»، توقيع عقد الإنتاج المشترك مع شريكتها «بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة»، التابعة لشركة «بي تي تي العامة للاستكشاف والإنتاج» لمنطقة «G1/61» البحرية، التي تضم حقل «إيراوان» لإنتاج الغاز في تايلاند.

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