«مبادلة للبترول» توقّع عقد امتياز بحرياً في تايلاند

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «مبادلة للبترول»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) عن توقيع عقد الإنتاج المشترك مع شريكتها «بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة» التابعة لشركة «بي تي تي العامة للاستكشاف والإنتاج» لمنطقة «G1/‏61» البحرية التي تضم حقل «إيراوان» لإنتاج الغاز في تايلاند. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الامتياز الحالي لمنطقة «G1/‏61» في أبريل 2022، ومن ثَمّ ستبدأ شركة «بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة» بتشغيل الحقل.

وبموجب العقد تحصل «بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة» على حصة 60% في الحقل فيما تحصل «مبادلة» على 40% من عقد الإنتاج المشترك.

وكانت وزارة الطاقة في تايلاند أعلنت في ديسمبر 2018 عن نتيجة المناقصة التنافسية التي فاز بها العرض المشترك الذي تقدّم به ائتلاف ضم كلاً من «مبادلة للبترول» و«بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة».

وقال الدكتور بخيت سعيد الكثيري، الرئيس التنفيذي لـ «مبادلة للبترول»: «نفخر بالمساهمة في تعزيز أمن الطاقة في تايلاند من خلال استثمارنا في امتياز منطقة»G1/‏61«، الذي يشكّل نقطة انطلاق لشراكة جديدة مع »بي تي تي إي بي لتنمية الطاقة«، التي نتطلع إلى توطيد علاقات التعاون معها بما يحقق إنتاج الغاز بشكل كفؤ وآمن ويعزز أعمال التطوير لحقل»إيراوان«مما سيساهم في تأمين إمدادات الغاز في تايلاند لتلبية احتياجاتها المحلية على المدى الطويل.

ويعد حقل»إيراوان«باكورة مشروعات إنتاج الغاز لــ»مبادلة للبترول«في تايلاند التي نمتلك بها حالياً ثلاثة حقول نفطية منتجة، مما يجعلنا إحدى أكبر الجهات المشغّلة لحقول النفط في تايلاند.

وأضاف إن امتياز الغاز المنتج طويل الأمد وواسع النطاق يساهم في تعزيز استراتيجيتنا الشاملة لمواصلة النمو من خلال زيادة حصة الغاز في محفظة الإنتاج لدينا، في الوقت الذي سيدعم سلسلة صفقات الاستحواذ التي قمنا بها مؤخراً في الغاز بكلٍ من مصر ومشروع تطوير حقل»بيجاجا«للغاز الطبيعي في ماليزيا»