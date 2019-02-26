مليار درهم قيمة استحواذ «إعمار مولز» على «نمشي»

المصدر: دبي - البيان

استكملت «إعمار مولز»، استحواذها كلياً على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني بقيمة 1.03 مليار درهم، المتخصصة في قطاع الأزياء بالمنطقة عبر شراء حصة 49 % بقيمة 475.5 مليون درهم من «جلوبال فاشن جروب»، بعد ان اشترت في عام 2017 من نفس الشركة حصة 51% بقيمة 555 مليون درهم، وتعاونت «جلوبال فاشن جروب» خلال العامين الماضيين مع «إعمار مولز»، وفريق «نمشي»، لتعزيز عمليات «نمشي»، عبر استقدام الخبرات العالمية المتخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية والموارد المشتركة، مثل الاستحواذ على العلامات التجارية العالمية، والابتكارات التقنية التي تعزز الأداء.

ويعزز الاستحواذ الكلي على «نمشي»، مكانة «إعمار مولز» في السوق الإلكترونية، التي تشهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، ما يسهم بدوره في تعزيز محفظة أصولها المادية في قطاع تجارة التجزئة.

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