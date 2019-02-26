«إعمار مولز» تستحوذ كلياً على منصة «نمشي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إعمار مولز»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن استحواذها كلياً على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني، المتخصصة في قطاع الأزياء بالمنطقة.

جاء ذلك في أعقاب استحواذ «إعمار مولز» على بقية حصة «جلوبال فاشن جروب» في «نمشي»، عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم. وعقدت «جلوبال فاشن جروب»، و«إعمار مولز»، شراكة استراتيجية عام 2017، استحوذت «إعمار مولز» بموجبها على حصة 51 % في «نمشي».

وتعاونت «جلوبال فاشن جروب» خلال العامين الماضيين مع «إعمار مولز»، وفريق «نمشي»، لتعزيز عمليات «نمشي»، عبر استقدام الخبرات العالمية المتخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية والموارد المشتركة، مثل الاستحواذ على العلامات التجارية العالمية، والابتكارات التقنية التي تعزز الأداء.

ويعتبر استحواذ «إعمار مولز» بالكامل على «نمشي»، امتداداً طبيعياً لاستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الشركة، والرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعزز الاستحواذ الكلي على «نمشي»، مكانة «إعمار مولز» في السوق الإلكترونية، التي تشهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط، ما يسهم بدوره في تعزيز محفظة أصولها المادية في قطاع تجارة التجزئة.

قاعدة متنامية

ولدى «نمشي» قاعدة عملاء متنامية، يقدر حجمها حالياً بـ 1.2 مليون عميل، وسجلت أعمالها نمواً بارزاً خلال العامين الماضيين، مع وصول قيمة المبيعات في الإمارات والسعودية إلى 849 مليون درهم في 2018، بنمو نسبته 16 %، مقارنة بالعام السابق.

وستسهم الصفقة في ترسيخ مكانة «نمشي» في قطاع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في المنطقة، وستعمل «إعمار مولز» على تعزيز نموها، عبر إضافة علامات تجارية جديدة، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، وتوسعة النطاق الجغرافي للعمليات.

مقومات كبيرة

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: يعكس النمو الملحوظ الذي حققته نمشي، المقومات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، حيث يقوم عدد متزايد من الناس بالتسوق عبر الإنترنت، لشراء ما يناسبهم من أحدث تصاميم الموضة.

ومن خلال الاستحواذ الكامل على «نمشي»، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز نمو إعمار مولز خلال العقد المقبل، بأسلوب يضمن تحقيق قيمة كبيرة لجميع مساهمينا، بالاعتماد على استراتيجية قنوات التسوق المتعددة (أومني تشانل).

نموذج ناجح

وقال باتريك بوسكيه-شافان، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: قدمت نمشي نموذجاً ناجحاً، يجسد تغير عادات التسوق بين العملاء الشباب في المنطقة. وكان استحواذ إعمار مولز على حصة الأغلبية في الشركة عام 2017، نقطة تحول هامة على صعيد تعزيز حضورنا في السوق الإلكترونية.

ويأتي الاستحواذ الكلي اليوم، ليمنح زخماً كبيراً لاستراتيجيتنا الرامية إلى الاستفادة المثلى من النمو المتسارع، الذي تشهده التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يتيح لنا التوظيف الأنسب للمواهب الشابة والكفاءات التشغيلية للشركتين، بالتزامن مع تعزيز نمو نمشي، بالاعتماد على البنى التحتية القوية لإعمار مولز.

خيارات واسعة

تأسست «نمشي» عام 2011، لتكون أول وجهة إلكترونية لتسوق الأزياء ومنتجات الجمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقدمة خيارات واسعة لملايين العملاء، وبسهولة فائقة.

ولدى «نمشي» اليوم منتجات لـ 700 علامة تجارية، تشمل نخبة من أبرز الماركات العالمية، بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بها، وأحدث منتجات الرياضة والجمال وملابس الأطفال، وغيرها من التشكيلات المختارة بعناية، لمواكبة احتياجات وتطلعات العملاء في المنطقة.