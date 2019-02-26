377 مليون درهم لتطوير «سيتي سنتر ديرة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» مشروع توسعة وتطوير بقيمة 377 مليون درهم في «سيتي سنتر ديرة» الذي يعد أول وجهة تسوق متعددة الخدمات للشركة في الدولة. ويهدف المشروع الجديد إلى إثراء تجربة الزوار بالمزيد من الخيارات عبر إضافة مفهوم الـ Food Hall للمرة الأولى وتوفير المزيد من العلامات التجارية العصرية التي تلبي احتياجات الزوار المتغيرة باستمرار.

وقال فؤاد شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «يأتي مشروع التوسعة والتطوير في سيتي سنتر ديرة استجابة لتطلعات وتفضيلات عملائنا، ويسعدنا توفير ردهة طعام حيوية بمفهوم جديد هي الأولى من نوعها في مجموعة مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، التي نتوقع لها أن تصبح مركزاً للنشاطات الاجتماعية للعائلات والشباب الراغبين في الاستمتاع بأشهى تجارب الطعام التفاعلية التي تمتاز بالأصالة والغنى والتنوع».

اقراء ايضاً

خطة تطوير لـ«سيتي سنتر ديرة» بـ 377 مليون درهم