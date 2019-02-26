خطة تطوير لـ«سيتي سنتر ديرة» بـ 377 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ماجد الفطيم» عن مشروع توسعة وتطوير بقيمة 377 مليون درهم في «سيتي سنتر ديرة» الذي يعد أول وجهة تسوق متعددة الخدمات للشركة في الدولة. ويهدف المشروع الجديد إلى إثراء تجربة الزوار بالمزيد من الخيارات عبر إضافة مفهوم الـ Food Hall للمرة الأولى وتوفير المزيد من العلامات التجارية العصرية التي تلبي احتياجات الزوار المتغيرة باستمرار.

وبهدف استكمال عملية التوسعة الأخيرة التي شهدتها خيارات التسلية والترفيه، والتي تضمنت مجمعاً أكبر لـ «فوكس سينما»، وافتتاح «فندق ألوفت» السنة الماضية، يواصل «سيتي سنتر ديرة» مسيرة توفير تجارب تفاعلية جديدة تشرك الزوار وتوفر لهم وجهة اجتماعية وترفيهية مميزة تجعلهم يشعرون كأنهم في منازلهم.

وجزءاً من مشروع التوسعة الذي سينتهي العمل به خلال النصف الأول من عام 2020، سيضيف المركز 25 علامة تجارية متخصصة بالأدوات والمفروشات المنزلية والأزياء العصرية، و20 مطعماً يتم من خلالها تقديم مفاهيم جديدة لتجارب الطعام الفريدة في عالم فنون الطهي، عبر مفهوم الـ Food Hall الجديدة التي تمتاز بتصاميمها الحيوية المميزة التي ستتضمن الكثير من خيارات الطعام المحلية، ومحطات الطهي التفاعلية، وكاونترات الحلويات والمثلجات.

وإضافة إلى ذلك، سيقوم المركز بتسهيل إمكانية وصول الزوار إلى عدد من المتاجر الرئيسية من خلال نقلها إلى مواقع رئيسية وتوفير المساحات الملائمة لها، وإضافة المزيد من السلالم المتحركة المؤدية إلى الطابق الثاني بما يسهم في تحسين تجربة الزوار خلال تسوقهم.

وقال فؤاد شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «يأتي مشروع التوسعة والتطوير في سيتي سنتر ديرة استجابة لتطلعات وتفضيلات عملائنا، ويسعدنا توفير ردهة طعام حيوية بمفهوم جديد هي الأولى من نوعها في مجموعة مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، التي نتوقع لها أن تصبح مركزاً للنشاطات الاجتماعية للعائلات والشباب الراغبين في الاستمتاع بأشهى تجارب الطعام التفاعلية التي تمتاز بالأصالة والغنى والتنوع.

واستناداً إلى ملاحظات وآراء العملاء، يعمل سيتي سنتر ديرة على تسهيل إمكانية وصول الزوار إلى المتاجر الرئيسية داخل المركز، كما يعمل على إعادة تقييم خيارات التجزئة لإضافة المزيد من العلامات التجارية الدولية للعملاء».

أجواء مميزة

وستعمل ردهة الطعام على تحفيز جيل الشباب من عشاق الأجواء المميزة المناسبة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتم تصميم الردهة لتوفر إضاءة قوية وألواناً جريئة تزينها الأعمال والجداريات الفنية المميزة، كما ستوفر طاولات الطعام الكبيرة والمشتركة مشاعر بالتواصل والألفة والمشاركة، في حين ستمكن المساحات المفتوحة والرحبة الأطفال والصغار من اللعب بحرية تامة، كما يعمل «سيتي سنتر ديرة» على تلبية الطلب المتزايد على متاجر الأدوات والمستلزمات المنزلية عبر افتتاح متجرين للمفروشات والديكورات الداخلية العصرية.

