تنزيلات ضخمة ودعوة للتسوق الإلكتروني خلال شهر التخفيضات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تنطلق الخميس المقبل فعاليات الدورة الرابعة عشرة لليوم الخليجي لحماية المستهلك، ومعها ينطلق في الإمارات شهر التخفيضات على مدار شهر مارس، ودعت وزارة الاقتصاد جموع المستهلكين بالتحول نحو التسوق الإلكتروني للاستفادة من التخفيضات غير المسبوقة التي ستطرحها منافذ البيع الكبرى والمتوسطة.

وتطلق وزارة الاقتصاد فعاليات «اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2019» تحت شعار «عام التسامح.. نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، بتخفيضات غير مسبوقة تتراوح بين 30% إلى 70% لأكثر من 5 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بمختلف منافذ البيع الكبرى بالدولة.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مـدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقـــتصاد، أن مارس المقبل هو شهر تخـــفيضات اليوم الخليجي لحـــماية المستهلك، وهو يشكل فرصة جيدة للمســـتهلكين للتحول للتسوق الإلكـــتروني، مؤكداً أن الوزارة والدوائر الاقتـــصادية جاهزة للتعامل مع أي شكاوى تتصل بالبيع عبر المواقع الإلكترونية، حيث تم تسجيل هذه المواقع عـــبر الدوائر الاقتصادية والاتفاق على توفير ضمانات حقوق المستهلك.

وطالب الدكتور النعيمي المستهلكين وزوار مراكز البيع بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، والإبلاغ عن أية عروض وهمية لأي منفذ بيع، مشدداً على ضرورة تواصل المستهلكين مع مركز اتصال حماية المستهلك، حيث تم تمديد أوقات الدوام للمركز خلال شهر مارس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

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