مكتوم بن محمد مستقبلاً رئيس «بيبسيكو»: الإمارات تدعم المستثمرين

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب في شتى القطاعات، وتضع كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لهؤلاء المستثمرين والشركات العالمية، لمساعدتها على توسيع وتعزيز استثماراتها في الدولة وخلق فرص عمل للشباب في بيئة استثمارية آمنة ومجدية اقتصادياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه في أبراج الإمارات بدبي، صباح أمس، مايك سبانوس الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» للمشروبات الغازية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتبادل سموه والضيف الحديث حول عمليات الشركة في دولة الإمارات والمنطقة والخطط المرسومة لدى الشركة لتوسيع استثماراتها وتفعيل عملياتها التشغيلية والإنتاجية.

اقراء ايضاً

مكتوم بن محمد: الإمارات تفتح أبوابها للمستثمرين