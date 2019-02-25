مكتوم بن محمد: الإمارات تفتح أبوابها للمستثمرين

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في مكتبه بأبراج الإمارات في دبي أمس، مايك سبانوس، الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» للمشروبات الغازية في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.



ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم باستثمارات شركة «بيبسيكو» في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب في شتى القطاعات، وتضع كل التسهيلات والدعم اللوجستي لهؤلاء المستثمرين والشركات العالمية، لمساعدتها على توسيع وتعزيز استثماراتها في الدولة، وخلق فرص عمل للشباب في بيئة استثمارية آمنة ومجدية اقتصادياً.

وتبادل سموه والضيف الحديث عن عمليات الشركة في دولة الإمارات والمنطقة والخطط المرسومة لدى الشركة لتوسيع استثماراتها وتفعيل عملياتها التشغيلية والإنتاجية، إذ أشار المسؤول التنفيذي للشركة إلى أنها من خلال مركزها الرئيس في دبي تقوم بتطوير استثماراتها وزيادة إنتاجيتها من المشروبات الغازية (بيبسي كولا)، ويوجد للشركة 320 مصنعاً منتجاً في أربعين بلداً ولديها 2000 موظف في مصانع الشركة بالدولة، إلى جانب موظفي الامتياز في شركتي «دبي للمرطبات» و«مرطبات أبوظبي».

من جهته، أعرب سبانوس عن تقدير الشركة للتسهيلات التي توفرها حكومتا دولة الإمارات ودبي لشركته وموظفيها الذين يعيشون في كنف مجتمع آمن ومستقر معيشياً واجتماعياً، وفي ظل القيم الإنسانية والمساواة التي يتمتع بها جميع أفراد وشرائح مجتمع الإمارات.