دبي تتفوّق في قائمة «ألفا» العالمية للمدن الذكية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر المدن الذكية 2019. وأوضح تقرير صادر عن جامعة غلاسكو ضم 27 مدينة، أن دبي احتلت المركز 14 عالمياً ضمن قائمة مدن «ألفا» للمدن الذكية متفوقةً على عدد من أعرق المدن مثل لوس أنجلوس واستوكهولم وملبورن وطوكيو وفانكوفر وفيينا وشنغهاي وكوبنهاغن وبكين وبروكسل، وهي المدينة الشرق أوسطية الوحيدة ضمن القائمة.

وتصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف أفضل 100 في العالم في تقرير وفرة الوظائف نشره موقع «housing anywhere» العالمي، واحتلت المرتبة 40 عالمياً متفوقة على مدن عالمية عريقة مثل بروكسل ولوزان وبانكوك وبرشلونة وبورتلاند وأوستن وهونغ كونغ ولشبونة.

وأضاف التقرير أن دبي احتلت الصدارة على مستوى مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف المدن الأكثر احتضاناً للشركات الناشئة من بين 100 مدينة تم تصنيفها وجاءت في المرتبة 38 عالمياً متفوقة على مدن عالمـــــية مثل روما وموسكو وبيرن وهلسنكي وتايبيه وسان فرانسيسكو ودوسلدورف.

اقراء ايضاً

دبي تتصدر المنطقة في مؤشر المدن الذكية 2019