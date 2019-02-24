دبي تتصدر المنطقة في مؤشر المدن الذكية 2019

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر المدن الذكية 2019 الصادر أخيراً عن جامعة غلاسكو، ونُشر في مجلة التكنولوجيا الحضرية Journal of Urban Technology وضم 27 مدينة، محتلة المركز 14 عالمياً ضمن قائمة مدن «ألفا»، متفوقة على بعض من أعرق المدن مثل لوس أنجلوس واستوكهولم وملبورن وطوكيو وفانكوفر وفينا وشنغهاي وكوبنهاغن وبكين وبروكسل، وهي بالمناسبة المدينة الشرق أوسطية الوحيدة التي ضمتها القائمة.

وقامت هذه الدراسة العالمية غير المسبوقة بتحليل وتصنيف المدن الرائدة في محور «المدن الذكية» في جميع أنحاء العالم ضمن قائمة كاملة ضمت أكثر من 5550 مدينة حول العالم تعدادها 100 ألف نسمة أو أكثر، وتم اختصارها إلى 27 مدينة بقيادة لندن وسنغافورة وبرشلونة.

وتم التوصل إلى النتائج الرئيسية للبحث، والتي ركزت بشكل خاص على جوانب الحوكمة في المدن الذكية، من خلال جامعة غلاسكو ونشرت في مجلة التكنولوجيا الحضرية.

وقال سايمون جوس، أستاذ المستقبل الحضري في جامعة غلاسكو الذي قاد الدراسة: إن المدينة الذكية تستخدم تقنيات وبيانات جديدة كطريقة للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمدينة. مضيفاً: إن الدراسة متعددة المحاور وجدت حضوراً قوياً للعديد من المدن الرائدة في العالم أو العواصم، وكشفت عن صلة وثيقة بين طموحات المدن لتصبح ذكية، وحضورها العالمي وتموضعها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المدن التي أدرجت في التصنيف اكتسبت سمعة عالمية على كونها نماذج معيارية لابتكار المدن الذكية.

وفرة الوظائف

تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف أفضل 100 مدينة في العالم في تقرير وفرة الوظائف نشره موقع «housing anywhere» العالمي محتلة المركز 40 عالمياً متفوقة على بعض من أعرق المدن العالمية مثل بروكسل ولوزان السويسرية وبانكوك وبرشلونة وبورتلاند وأوستن وهونغ كونغ ولشبونة.

ووفقاً للتقرير، فإن مؤشر أفضل المدن للبحث عن الوظائف تم باستخدام بيانات عامة على مستوى المدينة. ثم جرى حساب الدرجات النهائية حسب الفئة، باستخدام قيمة قياسية لترتيب المدن بناءً على متوسط مجموع نقاطها.

وقال: عند البحث عن وظيفة، فإن أول ما قد يفكر المرء فيه هو: أين يمكنني العثور على وظيفة مناسبة لي؟ وعليه تم تطوير هذا المقياس الكمي من خلال البحث في عدد فرص العمل على لينكيد. وكلما زادت فرص العمل في المدينة، زاد احتمال العثور على شيء مناسب. كما أنه مؤشر جيد على كيفية أداء المدينة: حيث تمثل وفرة عدد كبير من الوظائف المتاحة علامة على الرفاهية الاقتصادية للمدينة.

مؤشر الشركات الناشئة

وفي سياق التقرير ذاته الصادر عن نشره موقع «housing anywhere» تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف المدن الأكثر احتضاناً للشركات الناشئة من بين 100 مدينة جرى تصنيفها، محتلة المركز 38 عالمياً متفوقة على مدن عالمية مثل روما، وموسكو، وبيرن السويسرية وهلسنكي وتايبيه وسان فرانسيسكو ودوسلدورف.

وقال التقرير: تميل المدن التي لديها مجتمع ناشئ مزدهر، أو عدد كبير من الشركات العالمية، إلى توفير المزيد من الوظائف للأجانب، وبالتالي المزيد من الترتيبات لمساعدتهم على الشعور بأنهم في وطنهم في المدينة.