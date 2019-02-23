الإمارات أكثر اقتصادات المنطقة مرونة وتنوعاً

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت تقارير حديثة أن الإمارات تعتبر من أقوى الاقتصادات وأكثرها مرونة وتنوعاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تحتل الدولة المرتبة الثانية على مستوى أكبر أسواق المشاريع إقليمياً بدعم 900 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ.

وأشارت إلى أن المشاريع تحت الإنشاء تبلغ قيمتها نحو 589 مليار دولار، إلى جانب جملة من المشاريع التي تم الإعلان عنها دون أن تتم ترسيتها بقيمة تناهز 310 مليارات دولار.

وأوضحت مجلة «ميد» أنه بفضل دبي وأبوظبي، المحركين الاقتصاديين، تُعد الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة، حيث بنيت القواعد التي أرسي عليها النموذج الاقتصادي المتنوع لدولة الإمارات حول إنتاج أبوظبي الكبير من النفط، وقطاعات دبي العقارية والسياحية الحيوية.

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ـــ الإمارات من أقوى الاقتصادات وأكثرها تنوّعاً إقليمياً