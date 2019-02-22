«المركزي»: اقتصاد الدولة في وضع جيد وصحي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، أن الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في وضع جيد وصحي. وقال: «نطمئن الجميع بأن الاقتصاد الإماراتي وأيضاً القطاع المصرفي المحلي في وضع جيد، وهذا نابع من اهتمام الحكومة بالإعلان عن المزيد من المشاريع التي ستزيد وتيرة النمو».

جاء ذلك في تصريحات للدرمكي أمس، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في أبوظبي. وحول رفع أسعار الفائدة، قال الدرمكي إن الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن أي رفع في أسعار الفائدة الأمريكية أو خفضها سيتبعه رفع أو خفض في أسعار الفائدة بالإمارات.

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ـــ رئيس «المركزي»: اقتصاد الإمارات في وضع جيد وصحي