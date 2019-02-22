رئيس «المركزي»: اقتصاد الإمارات في وضع جيد وصحي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قال حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، إن الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في وضع جيد وصحي، وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار: «نطمئن الجميع بأن الاقتصاد الإماراتي وأيضاً القطاع المصرفي المحلي في وضع جيد وهذا نابع من اهتمام الحكومة بالإعلان عن المزيد من المشاريع التي ستزيد وتيرة النمو».

وحول توقعاته بشأن رفع أسعار الفائدة، قال الدرمكي إن الدرهم الإماراتي مربوط بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن أي رفع في أسعار الفائدة الأمريكية أو خفضها سيتبعه رفع أو خفض في أسعار الفائدة بالإمارات.

تقييمات

في سياق آخر، قال رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إن تقييمات الاستثمارات في الدورة الاقتصادية الحالية مرتفعة جداً وذلك على الصعيد العالمي، موضحاً أنه بالنسبة للمستثمر طويل الأمد يمكنه الاستثمار في أي وقت.

وأوضح الدرمكي، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار مدير عام «جهاز أبوظبي للاستثمار»، والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «جلف كابيتال»، ورئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي، إن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» بات حالياً واحداً من أهم صناديق الاستثمار في العالم، وساهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

خبرات

من جهته، قال حمد صياح المزروعي مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي، إن مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار يمثل منصة مثالية لجمع أصحاب الخبرات ورواد قطاع الاستثمار في المنطقة، ومناقشة أحدث التوجهات والقضايا الملحة التي يواجهها قطاع الاستثمار اليوم.

وأضاف أن الإمارات أصبحت اليوم إحدى وجهات الاستثمار الرئيسية في منطقة الخليج، لذلك بات من الضروري تسليط الضوء على كيفية تحقيق العوائد ضمن سوق ديناميكي كهذا، فمن جهة، فإن وجود إطار تنظيمي سيؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين، ومن جهة أخرى، فإن مديري الاستثمار يتوجب عليهم إيجاد حلول مستدامة في سوق يتشكل وفق سياسات حقبة ما بعد النفط والتنويع الاقتصادي والتطوير التكنولوجي.

ولفت إلى أن موضوع المؤتمر لهذا العام هو: «استراتيجيات الاستثمار في العصر الرقمي»، يوفر فرصة لتبادل الآراء وأفضل الممارسات ومناقشة تحديات التحول الرقمي وكيفية استخدامها لخدمة مصالحنا.

وذكر أن السوق نجح منذ تأسيسه في تحويل قطاع الخدمات المالية وأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مبادرات عدة أطلقها السوق وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي لبناء منصة معرفة تؤهل الكوادر للمشاركة في القطاع المالي وتدعم تنمية قطاع الخدمات المالية.

تطور ونمو

من جانبه، قال عامر خانصاحب، المحلل المالي المعتمد ورئيس جمعية المحلّلين الماليين المعتمدين في الإمارات، إن الدورة الحالية من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار تشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً وإقبالاً كبيراً من قبل المشاركين والمتحدثين لا سيما مع تركيز المؤتمر على عدة قضايا مهمة تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد العالمي والحروب التجارية. وأوضح أن الحروب التجارية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ستكون ذا تأثير على المنطقة لكن بشكل غير مباشر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإمارات تحتل موقعاً استراتيجياً في التجارة بين الشرق والغرب.

وأعرب خانصاحب عن تفاؤله بالمستقبل بشكل عام خصوصاً في الإمارات. وقال إن الثورة الرقمية باتت تدخل الآن في كافة الصناعات، موضحاً أن الإمارات تولي الثورة الرقمية والتكنولوجيا اهتماماً كبيراً للمساهمة في تطوير الاقتصاد.

ولفت إلى أن جمعية المحللين الماليين بالإمارات تضم حالياً 900 عضو وخرجت العام الماضي 209 خريج حصلوا على شهادة متخصصة في التحليل المالي «CFA».