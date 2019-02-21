«صناعيات» لتلبية تنامي الأعمال

المصدر: دبي - عمرو عادل

وقع مجمع دبي الصناعي، اتفاقية تعاون وشراكة مع «لوتاه لتطوير العقارات» لإنشاء مشروع «صناعيات» للوحدات الصناعية الجاهزة لمباشرة الإنتاج على مساحة تبلغ 3 ملايين قدم مربعة في المجمع.

وبحسب الاتفاقية، سيتم تطوير مشروع «صناعيات» على مرحلتين، بعقد انتفاع طويل الأمد لـ49 عاماً، تمتد الأولى منها على مساحة مليون قدم مربعة.

ويلبي المشروع المتطلبات المتنامية للعملاء الناشطين في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتجزئة، والبيع بالجملة، والتوزيع، والتصنيع وغيرها، عبر طرحه لوحدات صناعية جاهزة للمستثمرين تتراوح مساحتها بين 20 إلى 60 ألف قدم مربعة لتلبية مختلف الاحتياجات، وذلك ضمن المرحلة الأولى.

ويحتضن مجمع دبي الصناعي ما يزيد على 250 مصنعاً وأكثر من 700 شريك للأعمال من بينهم يونيليفر، والشعفار لهندسة الحديد، ومطبعة الإمارات، والفطيم لوجستيكس، والمراعي، وباتشي، وغوريكا، وإترنت الخليج.

اقراء ايضاً

دبي تبني «صناعيات» لتعزيز بيئة الأعمال