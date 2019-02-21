421 مليون دولار قيمة استحواذ موانئ دبي على شركة لوجستيات أوروبية

المصدر: دبي - البيان

استحوذت موانئ دبي العالمية على الشركة القابضة لـ «بي أند أو فيريز»، و«بي أند أو فيري ماسترز» اللتين تعرفان معاً باسم «بي أند أو فيريز» بمبلغ 421 مليون دولار أمريكي.

و«بي أند أو فيريز» شركة لوجستيات متكاملة في أوروبا تضم أعمالاً رائدة في سوق نقل بضائع الدحرجة «رورو» بالعبارات ومزوّد حلول نقل وخدمات لوجستية أوروبية «بي أند أو فيري ماسترز».

وتقوم «بي أند أو فيريز» بتشغيل أسطول من 21 سفينة على خطوط «شورت سي» و«نورث سي» و«أيريش سي» عبر 11 ميناء، وتناول أكثر من 2.5 مليون وحدة شحن سنوياً ما يمثل حوالي 75 بالمئة من إيرادات المجموعة، في حين تقوم «بي أند أو فيري ماسترز» بتقديم حلول لسلسلة التوريد في 19 موقعاً أوروبياً.

وحققت مجموعة «بي أند أو فيريز» خلال 2017 إيرادات بلغت 1.4 مليار دولار وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 131 مليون دولار.

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