«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على مزود خدمات أوروبي بـ1.5 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «موانئ دبي العالمية» استحواذها على الشركة القابضة لـ«بي أند أو فيريز» و«بي أند أو فيري ماسترز»، (ويعرفان معاً باسم بي أند أو فيريز) بمبلغ 322 مليون جنيه استرليني (1.54 مليار درهم)، بافتراض تقييم قيمة الشركة/‏ الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لسنة 2017 بمضاعفات 6.1 مرات.

وتعد «بي أند أو فيريز» شركة لوجستيات متكاملة في أوروبا وتضم أعمالاً رائدة في سوق نقل بضائع الدحرجة (رورو) بالعبارات، ومزود حلول نقل وخدمات لوجستية أوروبية (بي أند أو فيري ماسترز). وتقوم «بي أند أو فيريز» بتشغيل أسطول من 21 سفينة على خطوط «شورت سي» و«نورث سي» و«أيريش سي» عبر 11 ميناء وتناول أكثر من 2.5 مليون وحدة شحن سنوياً ما يمثل نحو 75% من إيرادات المجموعة في حين تقوم «بي أند أو فيري ماسترز» بتقديم حلول لسلسلة التوريد في 19 موقعاً أوروبياً.

وحققت مجموعة «بي أند أو فيريز» في 2017 إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه استرليني وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 100 مليون جنيه استرليني.

ومن المتوقع أن تحقق صفقة الاستحواذ أرباحاً تراكمية من السنة الأولى للدمج الكلي، وأن تتماشى مع العائد الذي تهدف موانئ دبي العالمية إلى تحقيقه. وعلى أساس مبدئي، سوف تبلغ مديونية موانئ دبي العالمية مع هذا الاستحواذ 2.96 مرة كما بنهاية النصف الأول 2018.

وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق الاعتيادية ومن المتوقع إتمامها في النصف الأول 2019، وحيث إن هذا المعاملة تعد صفقة مع أطراف ذات علاقة بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، فإن موانئ دبي العالمية سوف تمتثل للمتطلبات ذات الصلة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يسرنا الإعلان عن عودة (بي أند أو فيريز) للانضمام إلى أسرة موانئ دبي. تظل (بي أند أو فيريز) علامة تجارية قوية ومعروفة وتضيف إلى محفظة أعمالنا العالمية مزود رائد للخدمات اللوجستية المتكاملة تعد الأفضل في فئتها».