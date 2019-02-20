ناسداك دبي ترحب بإدراجَين لصكوك خضراء من جانب الحكومة الإندونيسية

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت ناسداك دبي اليوم بإدراجين لصكوك من جانب الحكومة الإندونيسية، أحدهما بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي والآخر بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. ويؤكد الإدراجين على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولتي الإمارات وإندونيسيا، وهي الدولة الإسلامية الأكبر من حيث عدد السكان، فضلاً عن نمو دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

ومن المقرر تخصيص رأس المال المجموع من خلال الصكوك لعدة مشاريع تتضمن مبادرات التنمية المستدامة.

تُعد الحكومة الإندونيسية من أكبر جهات إصدار الصكوك في ناسداك دبي من حيث القيمة وعدد الصكوك المدرجة، حيث تبلغ قيمة الأوراق المالية المدرجة في البورصة من جانب الحكومة الإندونيسية حالياً 16.5 مليار دولار أمريكي من 12 إصداراً. ويبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في بورصات دبي حالياً 63.14 مليار دولار أمريكي، ليكون بذلك المبلغ الأكبر لدى أي مركز إدراج في العالم.

وكانت الجهات الإستثمارية التي قامت بترتيب و التوسو في أحدث عمليات إدراج الصكوك من جانب الحكومة الإندونيسية هي دويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي ومانديري سكيورتيز وماي بنك، بينما كان المستشارون القانونيون لجهة الإصدار لهذه المعاملة كليفورد تشانس وإيه زد بي للاستشارات القانونية. وكان المستشارون القانونيون لجهات الترتيب والوساطة وايت آند كيس وأسيجاف حمزة آند بارتنرز.