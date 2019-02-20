«اتصالات» تقترح توزيع 80 فلساً أرباحاً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات»، أمس، نتائج 2018، حيث بلغت الإيرادات الموحدة للمجموعة 52.4 مليار درهم بنمو 1% مقارنة مع الفترة نفسها من 2017، وارتفعت الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 2.4% إلى 8.6 مليارات درهم، وبلغ عدد المشتركين 141 مليوناً بنمو سنوي 1%.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2018، وتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 80 فلساً عن السنة الكاملة، وتوزيع أرباح بنسبة 81%.

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»: «كانت رحلتنا في العام 2018 استمراراً للنجاحات السابقة نحو تحقـيق رؤية مجموعة اتصالات لـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، إذ مثّل الأداء الجيد الذي أظهرته المجموعة تجسيداً حقيقياً للجهود المخلصة التي بذلت للمحافظة على زخم الأعمال، إلى جانب التركيز على تعزيز القدرات الرقمية، واقتناص فرص النمو الجديدة في هذا المجال ورفع الكفاءة التشغيلية».

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