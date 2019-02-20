«اتصالات» تقترح توزيع 40 فلساً للسهم عن النصف الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مجموعة اتصالات» أمس، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2018، حيث بلغت الإيرادات الموحدة 52.4 مليار درهم بنمو 1% مقارنة مع 2017 وبلغت الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي 8.6 مليارات درهم بنمو 2.4%، وبلغ عدد المشتركين 141 مليوناً بنمو سنوي 1%.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2018، وتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 80 فلساً عن السنة الكاملة، وتوزيع أرباح بنسبة 81%.

زخم الأعمال

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة المجموعة : «كانت رحلتنا عام 2018 استمراراً للنجاحات السابقة نحو تحقـيق رؤية مجموعة اتصالات لـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، إذ مثّل الأداء الجيد الذي أظهرته المجموعة تجسيداً حقيقياً للجهود المخلصة التي بذلت للمحافظة على زخم الأعمال، إلى جانب التركيز على تعزيز القدرات الرقمية، واقتناص فرص النمو الجديدة في هذا المجال ورفع الكفاءة التشغيلية».

وقال إننا نتطلع اليوم إلى المستقبل بإيجابية، مستندين إلى أرضية صلبة من النجاح والريادة، ومؤكدين إصرار المجموعة على مواصلة الابتكار والتركيز على قيادة التحول الرقمي والاستفادة من الفرص المستقبلية التي تمكن المجموعة من تقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين.

وأضاف عيسى السويدي أن «مجموعة اتصالات» على ثقة بأن الجهود المستمرة ستوفر للعملاء محفظة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المتكاملة والمنصات الرقمية المبتكرة التي يتطلعون إليها.

التحول الرقمي

وقال المهندس صالح عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»: «كان 2018 مليئاً بالإنجازات على صعيد رحلتنا في المجال الرقمي، حيث أظهرت المجموعة مرونة في التعامل مع العديد من التحديات التي يشهدها قطاع الاتصالات، فضلاً عن اغتنام كل الفرص المتاحة لتعزيز النمو المستقبلي في هذا المجال، وبالشكل الذي يسهم في تقدم اتصالات بثقة وثبات نحو الغد، مدعومة بأهدافها الاستراتيجية الطموحة لدفع عجلة التحول الرقمي، لإثراء تجربة العملاء الشاملة وتعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين».

وأوضح أن النتائج التي أظهرتها مجموعة اتصالات في 2018 جاءت تأكيداً لقدرتها على التكيف والتعامل مع التغيرات الديناميكية التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، إذ أسفرت الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة والمتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات عن ابتكار وتبني أحدث الحلول والخدمات الرقمية على مستوى العالم وتوظيفها لصالح العملاء في قطاعي الأفراد والأعمال على حد سواء.

حلول مبتكرة

وأضاف صالح العبدولي أن الجهود الدائمة والمستمرة التي تبذلها مجموعة اتصالات من أجل إطلاق شبكة الجيل الخامس ستتيح للعملاء فرصة التمتع بأحدث الخدمات والحلول الرقمية الجديدة والمبتكرة، ما يعكس وضع اتصالات الابتكار في صميم استراتيجيتها، الأمر الذي مكّنها من بناء وتعزيز واحدة من أكثر الشبكات تطوراً في العالم.

وقال: «تابعت مجموعة اتصالات 2018 أجندة أعمال طموحة في التحول الرقمي، بهدف تعزيز موقعها الريادي في الأسواق التي تخدمها، مؤكداً أن التركيز سيبقى منصباً على تزويد الأعمال والأفراد والحكومات بحلول مبتكرة وذكية، تساعدهم على توظيف التكنولوجيا المبتكرة والاستفادة من إمكاناتها».

وأوضح صالح العبدولي أن مجموعة اتصالات قادرة على تحقيق طموحات وتطلعات عملائها الحالية والمستقبلية معتمدة على خبراتها الطويلة، ومواهبها البشرية، وقدراتها الهائلة في البنى التحتية والشبكية، كما ستواصل المجموعة دعم المجتمعات والأسواق التي توجد فيها، وتوفير قيمة مضافة لها، مع التأكيد على أن العملاء سيبقون في صميم كل ما تقوم به اتصالات من أعمال، وبالشكل الذي يمكنها من تزويدهم بأعلى مستويات الخدمة والمنتجات المبتكرة عالية الجودة، وأننا نثق بأن 2019 سيكون عاماً جديداً مليئاً بالنجاحات والإنجازات».

ووصلت قاعدة المشتركين في الإمارات إلى 12.6 مليون مشترك، ووصل عدد مشتركي المجموعة إلى 141 مليوناً، بزيادة سنوية 1%.

ووصلت إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة للربع الرابع من العام 2018 إلى 13 مليار درهم.

ووصلت الأرباح الصافية الموحدة للربع الرابع بعد احتساب حق الامتياز الاتحادي إلى ملياري درهم، بزيادة 2.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتج عنه هامش أرباح صافية 16%.

ووصلت ربحية السهم الواحد في الربع الرابع إلى 23 فلساً و99 فلساً عن 2018 كاملاً بزيادة 2.4% مقارنة مع 2017.

وأكدت كل من وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز جلوبل»، و«موديز» التصنيف الائتماني المرتفع لـ«مجموعة اتصالات»، البالغ AA-/‏Aa3.

سيكون إكسبو 2020 دبي أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل بالشراكة مع «اتصالات» على خدمات الجيل الخامس«G5» لشبكات الاتصالات.