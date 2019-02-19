«إينوك» تتوسّع أفريقياً وتطلق «إينوك مصر»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إينوك» عن إطلاق «إينوك مصر»، عبر شراكة بين المجموعة مع «بروسيرف إيجيبت»، ضمن خطط المجموعة، لتوسيع نطاق عملياتها في أهم الأسواق العالمية، بما في ذلك دول القارة الأفريقية.

وستقوم «إينوك مصر»، بتسويق وتوزيع منتجات وزيوت متنوعة للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر. وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «قدمنا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، إسهامات كبيرة، دعمت مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات.

إضافة إلى دورها في تطوير عدد من أهم مشاريع البنية التحتية اللازمة لتغطية احتياجات الطاقة على المستوى الوطني. ونحن فخورون بتأسيس «إينوك مصر»، لكونها تقدم فرصة استثنائية لمشاركة الخبرات مع شركة رائدة، مثل بروسيرف إيجيبت».

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إطلاق «إينوك مصر» بشراكة مع «بروسيرف إيجيبت»