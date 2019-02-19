إطلاق «إينوك مصر» بشراكة مع «بروسيرف إيجيبت»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» اتفاقية شراكة مع «بروسيرف إيجيبت»، لتأسيس «إينوك مصر» بوصفها أول شركة مسؤولة عن عمليات الشركة في قطاع الزيوت من داخل مصر.

وتمثل الاتفاقية امتداداً لخطط مجموعة «إينوك» الرامية إلى توسعة نطاق عملياتها في أهم الأسواق العالمية، بما في ذلك دول القارة الأفريقية. ومن خلال اتفاقية الشراكة، ستقوم «إينوك مصر» بتسويق وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «قدمنا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية إسهامات كبيرة دعمت مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات، إضافة إلى دورها في تطوير عدد من أهم مشاريع البنية التحتية اللازمة لتغطية احتياجات الطاقة على المستوى الوطني. ونحن فخورون بتأسيس «إينوك مصر»، لكونها تقدم فرصة استثنائية لمشاركة الخبرات مع شركة رائدة مثل بروسيرف إيجيبت».

خطوة استراتيجية

وقال أحمد هاشم، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «بروسيرف»: «على مدار العقد الماضي عملت «بروسيرف» و«بروسيرف إيجيبت» بنجاح على توزيع محفظة متنوعة من الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر، ويرجع الفضل في ذلك إلى فريق عمل التسويق والمبيعات المتميز.

وبالمثابرة في العمل والتخطيط، استطاعت بروسيرف أن تؤسس بذلك شبكة عالية الأمان والموثوقية من المخازن وأسطولاً ضخماً وبنية تحتية لوجيستية قوية تلبي متطلبات عملائها في جميع المحافظات المصرية البالغ عددها 28 محافظة.

وتأتي شراكتنا مع «إينوك» لتأسيس «إينوك مصر» كخطوة استراتيجية وغاية في الأهمية في إطار جهودنا الرامية لتعزيز خدماتنا في السوق والمضي في استكشاف الفرص الواعدة، ونحن واثقون بأن «إينوك مصر» ستسهم في تعزيز موقعنا في السوق وإضافة المزيد لما نقدمه لعملائنا في قطاع توزيع وتزويد الزيوت والمشتقات الأخرى».