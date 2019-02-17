الشركات المُدرجة تعبر 2018 بـ75 ملياراً أرباحاً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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ارتفعت الأرباح الصافية لنحو 103 شركات مدرجة إلى قرابة 75 مليار درهم في العام 2018، بزيادة 4.2%، مقارنة بنحو 71.6 مليار درهم في 2017، مستفيدة بشكل رئيسي من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني بشهادة كبرى المؤسسات العالمية. ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، حازت البنوك على نصيب الأسد من إجمالي الأرباح بعدما ارتفعت أرباح 17 بنكاً مدرجاً 12% أو ما يعادل 4.5 مليارات درهم إلى 42.6 مليار درهم عن 2018، فيما صعدت أرباح 11 شركة عقارية مدرجة 14.6% أو ما يعادل 2.05 مليار درهم لتصل إلى 16.12 مليار درهم عن العام الماضي، وزادت شركات الاتصالات بنسبة 2.4% إلى 10.4 مليارات درهم عن 2018.

وقال محللون وخبراء أسواق المال لـــ «البيان الاقتصادي» إن نتائج غالبية الشركات المحققة في العام الماضي جاءت إيجابية خصوصاً القطاع المصرفي على الرغم من التحديات المحيطة بالاقتصاد العالمي والتوقعات بالتباطؤ على وقع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. وتوقع المحللون أن تواصل الشركات مسيرة النمو خلال العام الجاري مستفيدة بشكل رئيسي من استمرار نمو وازدهار الاقتصاد الوطني الذي يمتلك نقاط القوة التي تمكنه من الحفاظ على موقعه المتميز ومكانته التنافسية المرتفعة على صعيد سهولة ممارسة الأعمال والتشريعات المالية والاقتصادية والبنية التحتية والخدمات والبيئة التنظيمية المشجعة.

وتخطت أرباح العشرة الكبار 57 ملياراً، وكان «بنك أبوظبي الأول» الأكثر ربحية بعدما حقق أرباحاً تخطت عتبة 12 مليار درهم في 2018، ثم «الإمارات دبي الوطني» بأرباح تجاوزت 10 مليارات درهم يليه شركة «اتصالات» بأرباح بلغت 8.6 مليارات درهم ثم «إعمار العقارية» بأرباح 6.1 مليارات درهم وحل في المركز الخامس «دبي الإسلامي» بأرباح عند 5 مليارات درهم ثم «أبوظبي التجاري» بأرباح 4.8 مليارات و«إعمار للتطوير» 3.9 مليارات و«أبوظبي الإسلامي» 2.5 مليار و«إعمار مولز» 2.23 مليار و«أدنوك للتوزيع» 2.12 مليار و«بنك المشرق» 2.06 مليار و«الدار» 1.85 مليار درهم.

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