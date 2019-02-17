الشركات المُدرجة تعبر عام التحديات بـ74.6 ملياراً أرباحاً

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

نجحت الشركات الوطنية المدرجة في تحقيق أرباح جيدة ومتوازنة 2018 الذي وصفه الخبراء والمحللون بعام التحديات في ظل الأوضاع الصعبة للاقتصاد العالمي وعودة التراجع في النفط.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي»، نمت الأرباح الصافية لنحو 103 شركات مدرجة أعلنت عن نتائجها حتى أمس 4.2% إلى نحو 74.66 مليار درهم 2018 بزيادة 3 مليارات مقارنة بأرباح 71.6 مليار في 2017.

وكان «بنك أبوظبي الأول» الأكثر ربحية بعدما حقق أرباحاً تخطت عتبة 12 مليار درهم ثم «الإمارات دبي الوطني» بأرباح تجاوزت 10 مليارات درهم يليه «اتصالات» بأرباح 8.6 مليارات درهم ثم «إعمار العقارية» بأرباح 6.1 مليارات درهم وحل في المركز الخامس «دبي الإسلامي» بأرباح عند 5 مليارات درهم ثم «أبوظبي التجاري» بأرباح 4.8 مليارات و«إعمار للتطوير» 3.9 مليارات و«أبوظبي الإسلامي» 2.5 مليار و«إعمار مولز» 2.23 مليار و«أدنوك للتوزيع» 2.12 مليار و«بنك المشرق» 2.06 مليار و«الدار» 1.85 مليار درهم.

وحازت البنوك نصيب الأسد من إجمالي الأرباح بعدما ارتفعت أرباح 17 بنكاً مدرجاً 12% أو ما يعادل 4.5 مليارات درهم إلى 42.6 مليار درهم عن 2018، فيما صعدت أرباح 11 شركة عقارية مدرجة 14.6% أو ما يعادل 2.05 مليار درهم إلى 16.12 مليار درهم عن العام الماضي، وزادت شركات الاتصالات 2.4% إلى 10.4 مليارات درهم عن 2018.

وقال خبراء لـ«البيان الاقتصادي» إن نتائج غالبية الشركات المحققة العام الماضي جاءت إيجابية وخصوصاً القطاع المصرفي متوقعين أن تواصل الشركات مسيرة النمو العام الجاري مستفيدة بشكل رئيس من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.

عوامل رئيسة

وأظهر مسح «البيان الاقتصادي»، ارتفاع الأرباح الصافية لنحو 17 بنكاً مدرجاً في سوقي دبي وأبوظبي الماليين على أساس سنوي 12% عن 2018، مدعومة بعدة عوامل رئيسة وفي مقدمتها رفع أسعار الفائدة وخفض المخصصات، فيما يتوقع خبراء ومصرفيون استمرار وتيرة النمو خلال العام الجاري مع استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد الوطني والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.

وزادت أرباح البنوك إلى 42.6 مليار درهم عن 2018 % بنمو 4.5 مليارات مقارنة بنحو 38.07 مليار في 2017 بما يؤكد قوة ملاءتها المالية في ظل تمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة ولا سيما مع اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

ووصل إجمالي أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي نحو 23.3 مليار درهم 2018 بزيادة 8.6% أو ما يعادل 1.84 مليار درهم، مقارنة بنحو 21.46 مليار عن 2017 فيما لم يعلن حتى الآن «بنك الشارقة» و«بنك الاستثمار» عن نتائجهما السنوية.

بينما زاد إجمالي أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي إلى 19.3 مليار درهم بزيادة 16.2% أو ما يعادل 2.7 مليار درهم مقارنة بنحو 16.6 مليار في 2017. وحقق «بنك أبوظبي الأول» أكبر ربحية بأرباح تخطت 12 مليار درهم بزيادة 10% ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 10 مليارات بنمو 20.3% يليه «دبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» و«بنك المشرق» بزيادة في الأرباح 14% و13% و8.7% و0.4% على التوالي.

شركات عقارية

ارتفعت الأرباح الصافية لنحو 11 شركة عقارية مدرجة 14.6% أو ما يعادل 2.05 مليار درهم إلى 16.12 مليار درهم مقارنة بنحو 14.1 مليار في 2017.ووصلت أرباح 7 شركات مدرجة في سوق دبي إلى 13.85 مليار درهم بزيادة 25.5% أو 2.81 مليار 2018 مقارنة مع 11.04 مليار 2017 فيما لم تعلن «دريك آند سكل» نتائجها حتى الآن.

وانخفضت أرباح 4 شركات مدرجة في أبوظبي 25% أو ما يعادل 758 مليون درهم إلى 2.27 مليار في 2018، مقابل 3.03 مليارات درهم 2017، فيما لم تعلن نتائجها حتى الآن شركات «منازل العقارية» و«رأس الخيمة العقارية».

وجاءت «إعمار العقارية» في الصدارة من حيث الربحية بعدما نمت أرباحها 9.6% إلى 6.1 مليارات درهم مقارنة بنحو 5.57 مليارات في 2017، ثم «إعمار للتطوير» بأرباح 3.9 مليارات بنمو 42% تليها «إعمار مولز» بنمو 6.9% إلى 2.23 مليار درهم.

وزادت أرباح «أرابتك» 108.2% إلى 256.3 مليون درهم كما ارتفعت أرباح «ديار للتطوير» 7.4% إلى 140 مليون درهم، ونجحت «الاتحاد العقارية» في التحول من الخسارة إلى الربحية بعد تحقيقها 62 مليون درهم في 2018 مقابل خسائر بنحو 2.37 مليار درهم في 2018.

وفي المقابل تراجعت أرباح «الدار العقارية» 7% إلى 1.85 مليار درهم ونزلت أرباح «داماك» 58.3% إلى 1.15 مليار درهم وهبطت أرباح «إشراق» 90.7% إلى 3 ملايين درهم.

وارتفعت الأرباح الصافية لشركات التأمين المدرجة 7% مدفوعة بقرارات حكومية جرى تنفيذها مطلع 2017.

وبلغت أرباح 30 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي نحو 1.37 مليار درهم بزيادة 87 مليون درهم مقارنة بنحو 1.28 مليار عن 2017.

واستحوذت 13 شركة مدرجة في دبي على نحو 48% من إجمالي الأرباح بعد بلوغها 657 مليون درهم بانخفاض 9.4%، مقارنة بنحو 725 مليون في 2017 فيما حازت 17 شركة مدرجة في أبوظبي نحو 52% من إجمالي الأرباح بواقع 712.1 مليون درهم في 2018 بزيادة 28% مقارنة بنحو 556.4 مليون درهم 2017.

شركات الاتصالات

ارتفعت الأرباح الصافية لشركتي «اتصالات» و«دو» 2.4% إلى 10.36 مليارات درهم مقارنة بنحو 10.12 مليارات في 2017. واستحوذت «اتصالات» على حصة الأسد من الأرباح بنحو 8.6 مليارات درهم بزيادة 2.4% مقارنة نحو 8.4 مليارات 2017 بينما زادت أرباح «دو» 2.4% من 1.71 مليار إلى 1.75 مليار درهم.