«أيدكس» ينطلق غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق غداً في أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «أيدكس 2019». ويشارك في المعرض مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بالإضافة إلى كبار شركات الصناعات الدفاعية العالمية.

في السياق، تختتم اليوم أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2019 في أبوظبي، تحت شعار «بناء مستقبل مشترك: تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار»، الذي شارك به نخبة من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، إضافة إلى مشاركة أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي، بحثوا على مدار 3 أيام مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية وسبل الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في تعزيز مستويات الأمن والدفاع والحماية.

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