الاتحاد للطيران تنجح في مفاوضاتها بشأن طائراتها المستقبلية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن نجاح مفاوضاتها بشأن أسطولها مع شركتي إيرباص وبوينغ، التي كانت قد شرعت فيها عقب مراجعة استراتيجية شاملة لأعمالها.



ومن المقرر أن تتسلم مجموعة الاتحاد للطيران خمس طائرات من طراز إيرباص A350-1000، وكافة طلبيات الطائرات طراز إيرباص A321neo البالغ عددها 26 طائرة،

وست طائرات طراز بوينغ 777-9 على مدار السنوات القادمة.



وسيتم تحديد طلبيات الطائرات المتبقية في وقت لاحق من خلال إعادة جدولة أو إعادة هيكلة أو خفض هذه الطلبيات، كما ستستمر مجموعة الاتحاد للطيران في استلام الطائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر.

من خلال إعادة هيكلة جزء كبير من طلبياتها السابقة، سوف يصبح بمقدور مجموعة الاتحاد للطيران التركيز الآن على الإدخال التدريجي لطرازات جديدة من الطائرات إلى الخدمة، بما يتيح ترشيداً فعالاً لأسطولها حسب المتطلبات التشغيلية لشبكة وجهاتها العالمية.