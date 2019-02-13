طيران الإمارات تربط بين بنوم بنه وبانكوك برحلات يومية

المصدر: وام

أعلنت " طيران الإمارات " عزمها إطلاق خدمة يومية جديدة تربط بين العاصمة الكمبودية بنوم بنه والعاصمة التايلاندية بانكوك اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

وتوفر الرحلة اليومية من دبي إلى بنوم بنه عبر بانكوك لعملاء الناقلة خيارات أوسع للسفر بين عاصمتي هاتين الدولتين الواقعتين في جنوب شرقي آسيا والوصول بسهولة إلى أكثر من 150 وجهة عالمية ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات الواسعة في 86 دولة عبر القارات الست.

و قال عدنان كاظم نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم العائدات والسياسات الجوية: "يسرنا تطوير خدماتنا إلى هاتين الوجهتين في جنوب شرق آسيا وتقديم المزيد من الخيارات للمسافرين في كمبوديا وتايلاند.. ولن تقتصر هذه الخدمة على نقل مسافرينا بين بنوم بنه وبانكوك فحسب بل ستوفر لهم خيارات واسعة للسفر إلى العديد من المدن الكمبودية و التايلاندية مع شركائنا في الرموز " بانكوك إيرويز" و"جت ستار باسيفيك" و"جت ستار آسيا".