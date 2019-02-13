142 مليار درهم مبيعات التجزئة في دبي 2018 بنمو 6.8 %

المصدر: دبي - البيان

واصلت مبيعات تجارة التجزئة في دبي انتعاشها خلال 2018 لتصل إلى 142 مليار درهم بنمو سنوي 6.8% لتؤكد الإمارة جاذبيتها للمتسوقين من الزوار والمقيمين.

واستحوذ نشاط البيع بالتجزئة عبر المحلات على 95% من التعاملات، فيما واصلت عمليات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وتيرة نموها المتسارع وتحقيق قفزات كبيرة فيما يُتوقع أن يحقق قطاع التجزئة في دبي نمواً سنوياً مركباً 5.2% بين 2018-2023.

وكشفت دراسة أصدرتها غرفة دبي بناء على بيانات «يورومونيتور إنترناشونال» بالتزامن مع «قمة التجزئة» التي تنطلق اليوم في فندق أتلانتس، عن العديد من العوامل التي أسهمت في تعزيز أداء قطاع التجزئة في الإمارة العام الماضي، وأبرزها عروض التنزيلات الضخمة على مدار العام والابتكار من قبل تجار التجزئة في توفير خيارات ذكية وعروض تنافسية كالتوصيل المجاني وسحوبات وخدمات عملاء مميزة وزيادة ساعات العمل واستخدام التطبيقات الذكية، إضافة إلى اقتراب معرض إكسبو 2020 .

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