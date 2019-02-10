15% نمو سوق السيارات المستعملة في 2019

المصدر: دبي- لؤي عبدالله، أبوظبي- رامي سميح

توقّع خبراء مختصون ومسؤولون تنفيذيون في وكالات سيارات، نمواً في سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات بين 10% إلى 15% بنهاية 2019، بعدما قفزت مبيعات العام الماضي لنحو 230 ألف سيارة، في ظل تنامي الطلب بفضل قيمة السيارة المقبولة إلى جانب تمتعها بجودة عالية.

وقال خبراء ومسؤولون، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن هناك إقبالاً كبيراً على سوق السيارات المستعمـــلة لاسيما المعتمدة من الوكالات، بحيــث تتمتع بكفـــالة أو ضمان أو التي لم تقطع معدل 100 ألف كيلومتر، أو الـــتي لم يمـــضِ علــى إنتاجها فترة زمنية تقل عن عام أو عامين.

وأوضح الخبراء والمسؤولون، أن العديد من الوكالات والشركات شرعت على مدار الأشهر الماضية إلى افتتاح معارض لبيع المستعمل لتلبية تطلعات شريحة واسعة من العملاء، مشيرين إلى أن سعر السيارة المستعملة المعتمدة من الوكالة والتي لم تتعد 100 ألف كم يقل بنسبة 20 إلى 30% من السيارة الجديدة.

وذكروا أن نسبة مبيعات السيارات المستعملة إلى الجديدة في الإمارات تصل إلى 1:1 بينما تصل في البلدان الأوروبية والأمريكية إلى 3:1 لصالح السيارات المستعملة، موضحين أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة فإن السيارات المستعملة المباعة من قبل وكلاء البـــيع في الإمارات تستدعي ضريبة بنحـــو 5% ما لم تكن هذه الضريبة مستوفاة عنها سابقاً.

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