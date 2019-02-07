مشتريات انتقائية تمنح الأسهم ملياري درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز ملياري درهم في نهاية جلسة أمس، وسط عمليات شراء انتقائية للأجانب تركزت على أسهم البنوك والعقار، بينما بقيت فيه السيولة دون 350 مليون درهم مع سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لإفصاح باقي الشركات المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية استمرت في أدائها الإيجابي رغم بقاء السيولة عند مستويات متواضعة، وهو ما يبشر بمزيد من التعافي في الجلسات المقبلة مع استعداد المستثمرين لضخ أموال جديدة في الأسواق بعد حصولهم على التوزيعات النقدية.

وصعد سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع مؤشره أمس 0.56% بمكاسب سوقية 710 ملايين درهم ليغلق عند 2557.01 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار، بينما استمر سوق العاصمة في التحليق نحو أعلى مستوياته في 4 سنوات ونصف بعدما زاد 0.12% بمكاسب سوقية 1.24 مليار درهم مدعوماً بصعود أسهم العقار والطاقة والاتصالات.

وبقيت سيولة الأسواق دون 400 مليون درهم مع بلوغها 345.8 مليون موزعة بواقع 190.7 مليوناً في أبوظبي و155.2 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 122.58 مليون سهم، منها 36.1 مليوناً في أبوظبي و86.5 مليوناً في دبي، وذلك عبر تنفيذ 3685 صفقة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع في دبي سهم «الإمارات دبي الوطني» 2% و«دبي الإسلامي» 0.2% و«إعمار مولز» 2.7% و«أرابتك» 1.89% و«دبي للاستثمار» 0.77%، بينما في أبوظبي ارتفع «اتصالات» 0.47% و«الدار» 0.65% و«دانة غاز» 0.22%.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، اتجهت تداولات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 45.9 مليون درهم، منها 36.04 مليوناً للأجانب و9.9 ملايين للعرب، بينما مالت تداولات الخليجيين والمواطنين نحو البيع بصافي استثمار 20.7 مليوناً للخليجيين و25.2 مليوناً للمواطنين.

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