الأسواق تضيف مكاسب بملياري درهم بدعم مشتريات أجنبية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية تناهز ملياري درهم في ختام جلسة أمس مدعومة بعمليات شراء انتقائية للأجانب استهدفت أسهم البنوك والعقار، فيما بقيت السيولة دون 350 مليون درهم وسط ترقب المستثمرين لنتائج باقي الشركات المدرجة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.56% تعادل 14.2 نقطة ليستقر عند مستوى 2557.01 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 0.12% أو ما يعادل 5.9 نقاط ليغلق عند 5143.24 نقطة بدعم أسهم العقار والاتصالات والطاقة مقابل هبوط البنوك.

وبقيت سيولة الأسواق دون 400 مليون درهم مع بلوغها 345.8 مليوناً موزعة بواقع 190.7 مليوناً في أبوظبي و155.2 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 122.58 مليون سهم، منها 36.1 مليوناً في أبوظبي و86.5 مليوناً في دبي، وذلك عبر تنفيذ 3685 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي مكاسب قطاع البنوك بنسبة 0.99% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 2% و«دبي الإسلامي» 0.2%، كما زاد قطاع العقار بنسبة 0.14% بدعم صعود «داماك» 3.15% و«إعمار مولز» 2.74% و«أرابتك» 1.89% و«ديار للتطوير» 0.54% و«الاتحاد» 0.25%، في مقابل هبوط «إعمار للتطوير» 6.3% واستقرار «إعمار العقارية» من دون تغيير.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.58% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.77% و«شعاع كابيتال» 1.14%، بينما هبط «سوق دبي المالي» 0.12%، وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.48% بدعم صعود «أرامكس» 0.23% و«العربية للطيران» 0.99% في مقابل هبوط «الخليج للملاحة» 0.61%.

وتصدر «إعمار» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 32.39 مليون درهم ليقفل عند 4.1 دراهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات 30.6 مليون درهم ليصل إلى 1.06 درهم، تلاه سهم «إعمار مولز» بسيولة 24.58 مليون درهم ليغلق عند 1.5 درهم. وتصدر سهم «جي أف إتش» الأسهم الرابحة مع ارتفاعه 4.95%، فيما كان سهم «إعمار للتطوير» الأكثر تراجعاً بنسبة 6.3% إلى 3.56 دراهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، جاء الدعم من قطاع العقار بعد صعوده بنسبة 0.49% بدعم مكاسب «الدار» 0.65% و«رأس الخيمة العقارية» 0.64% و«منازل» 0.26%، كما صعد قطاع الطاقة هامشياً بنسبة 0.07% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 0.22% مقابل هبوط «طاقة» بنسبة 0.3%.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.47% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.1% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.13% و«الشارقة الإسلامي» 1.64% في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.23%، واستقرار «أبوظبي التجاري» دون تغيير.

وتصدّر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 46.8 مليون درهم ليقفل عند 15.32 درهماً، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 41.7 مليون درهم ليصل إلى 9.5 دراهم . وسجل سهم «أبوظبي للوطنية للفنادق» أكبر وتيرة مكاسب بنحو 5.8% إلى 2.75 درهم، بينما كان «ميثاق للتأمين التكافلي» الأكثر هبوطاً بنسبة 6.3% إلى 0.67 درهم.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.09% ليغلق عند 3181.59 نقطة بعد التداول على 217.8 ألف سهم بقيمة 3.53 ملايين دولار من خلال 130 صفقة. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 4150 عقداً بقيمة 2.74 مليون درهم من خلال 31 عملية.

الأجانب

واتجهت تداولات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 45.9 مليون درهم، منها 36.04 مليون درهم للأجانب و9.9 ملايين درهم للعرب، بينما مالت تداولات الخليجيين والمواطنين نحو البيع بصافي استثمار 45.9 مليون درهم، منها 20.7 مليون درهم للخليجيين و25.2 مليون درهم للمواطنين.

إفصاحات

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حوكمة

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