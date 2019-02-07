«دناتا» تتملّك «دبي إكسبرس» وترفع حصتها في «بولور»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دناتا» زيادة ملكيتها في 2 من الشركات المشتركة في دبي، ما يعـــزز مكانتها في صناعة الشحن محلياً وعالمياً. واشترت دناتا حصة 50% من «فريت ويركس» التابعة لـ«دبي إكسبرس»، و25.5% من «بولور لوجيستكس الإمارات» التابعــة لمجموعة كانو، وبذلك أصبحت تمــلك «دبي إكسبرس» بكاملها، كما رفعــت حصــــتها في «بولور لوجيستكس» إلى 51%.

وقال بيرند ليـو ستروك، نائب رئيس أول دناتا لخدمات الشحن والناقلات الجوية في دولة الإمارات ورئيس فريتوركس وبولور لوجيستكس، إن الاستثمار الاستراتيجي يؤكد التــزام دناتا بصناعة الشحن وأهميتها المتزايدة، واستمرارها في توفير خدمات متفوقة للسوق الإقليمية، وكذلك شبكة بولور آند ترانسبورت العالمية بوصــفها شريكاً إقليمياً لها.

ويسرني أن أتوجه بالشكر إلى مجــموعة كانو، شريكنا في المشروع المشترك السابق، على شراكتها طويلة الأمد مع دناتا التي اســـتمرت لأكثر من 30 عاماً».

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