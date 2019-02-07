«دناتا» تستحوذ على «فريت ويركس» وترفع حصتها في «بولور» إلى 51 %

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دناتا، التي تعد واحدة من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، عن رفع نسبة ملكيتها في اثنتين من الشركات المشتركة في دبي، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانتها في صناعة الشحن محلياً وعالمياً.

واشترت دناتا حصة 50% من شركة «فريت ويركس» التابعة لشركة «دبي إكسبرس»، و25.5% من شركة «بولور لوجيستكس الإمارات» التابعة لمجموعة كانو، وبذلك أصبحت دناتا تملك «دبي إكسبرس» بكاملها، كما رفعت حصتها في «بولور لوجيستكس» إلى 51%.

واتفقت الأطراف المعنية على عدم الكشف عن تفاصيل الصفقتين. وسوف تستمر فرق القيادة الحالية في إدارة أعمال وعمليات الشركتين.

وقال بيرند ليو ستروك، نائب رئيس أول دناتا لخدمات الشحن والناقلات الجوية في دولة الإمارات ورئيس فريتوركس وبولور لوجيستكس: «توفر دناتا محفظة شاملة من المنتجات، بما في ذلك مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن، لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء بشكل كامل».

وأضاف: «يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي التزام دناتا بصناعة الشحن وأهميتها المتزايدة، واستمرارها في توفير خدمات متفوقة للسوق الإقليمية وكذلك شبكة بولور آند ترانسبورت العالمية بوصفها شريكاً إقليمياً لها. ويسرني أن أتوجه بالشكر إلى مجموعة كانو، شريكنا في المشروع المشترك السابق، على شراكتها طويلة الأمد مع دناتا التي استمرت لأكثر من 30 عاماً».

تأسست «فريت وركس»، وهي شركة دولية لتخليص ونقل البضائع وإدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، في دبي عام 1976، وتعمل بموجب ترخيص من شركة «دبي إكسبرس».

وإضافة إلى مجموعة واسعة من حلول النقل والخدمات اللوجستية، فإن خدمات «فريت وركس» تشمل الامتثال الجمركي وتخطيط الشحن ونقل قطع غيار الطائرات والسفن، وتوفير الخدمات الكاملة لمختلف الأحداث والمناسبات والمعارض، كما تقدم الشركة خدمات نقل تجارية وخاصة للأصول والوجهات المحلية والدولية بما في ذلك قسم «القفازات البيضاء» للفنون الجميلة، مع ربط متطلبات سلسلة التوريد للعملاء من خلال شبكة شركائها في جميع أنحاء العالم.

حصة الأغلبية

رغم أن دناتا اكتسبت حصة أغلبية في «بولور لوجستيكس»، فإن الشركة ستستمر في العمل ضمن إطار شركة بولور للنقل والخدمات اللوجستية، وهي مجموعة صناعية مستقلة تصنف ضمن أكبر عشر شركات للنقل والخدمات اللوجستية في العالم.