بداية قوية للقطاع الخاص والإنتاج والتوظيف في 2019

المصدر: دبي- البيان

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس الخاص بالإمارات، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر، مسجلاً 56.3 نقطة في يناير. وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن شهري قوي في الأوضاع التجارية، وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط، بداية قوية لعام 2019، مع تسارع معدلات التوسع في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، وتقارير تفيد بقوة الطلب في السوق.

وأشارت شركات إلى أن تخفيضات الأسعار ساعدتهم في تأمين حجم أعمال جديدة أكبر. وانخفضت أسعار المنتجات للشهر الرابع. وظلت الشركات واثقة بأن المزيد من تحسن الطلبات الجديدة، سوف يؤدي إلى استمرار نمو النشاط التجاري، وشهدت بداية العام، زيادة حادة ومتسارعة في الإنتاج في القطاع الخاص.

وشهد النشاط التجاري زيادة لأعلى مستوى في 5 أشهر. وازدادت متطلبات النشاط التجاري وأدت بالشركات إلى زيادة مستويات التوظيف، كما تراجعت أسعار المنتجات. وتتوقع الشركات أن يستمر تحسن مستوى الطلب خلال 2019، إلى جانب التسويق و زيادة الإنتاج.

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