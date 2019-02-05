برنامج وطني لتمويل الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، اتفاقيات إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 100 مليون درهم خلال العام 2019، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة في الدولة، وبالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات في دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة، وصولاً إلى مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط».

حضر التوقيع معالي عبيد حمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وأعضاء مجلس إدارة المصرف.ويوفر المصرف ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة معه لتمويل يصل لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان 85 % من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية 5 ملايين للشركات القائمة وبنسبة ضمان 70% من قيمة القرض.

وقام المصرف بتوقيع اتفاقية تعاون مع بعض البنوك للبدء بإطلاق البرنامج، حيث وقّع على الاتفاقية بنوك دبي التجاري، ورأس الخيمة الوطني، والمشرق، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة، والفجيرة الوطني، والتجاري الدولي.

وأكد معالي عبيد الطاير أهمية البرنامج في إرساء دعائم متينة لتمكين الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين من الإسهام في إحداث بصمة إيجابية في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على مجالات جديدة وصناعات ذكية تصب في خدمة المساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي مبني على الابتكار.

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