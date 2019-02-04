دبي الأولى عالمياً في جاذبية رواد الأعمال

المصدر: دبي- البيان

تفوقت دبي على سنغافورة و8 مدن أخرى بعد ارتفاع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عالمياً، في استبيان المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال لعام 2018 الصادر عن شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال، وبذلك ارتفع تصنيف الإمارة من المرتبة الثالثة في نسخة الاستبيان للعام 2016، والمرتبة الخامسة في استبيان عام 2014.

واستحوذت دبي على اختيار 20% من إجمالي 846 رائد أعمال شاركوا في استبيان 2018 باعتبارها المدينة الأكثر جاذبية لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مقارنة بـ 15% من إجمالي 755 مشاركاً في استبيان 2016 و13% من إجمالي 721 مشاركاً في استبيان 2014.

وشمل الاستبيان 846 من رواد الأعمال، الذين يديرون شركاتهم انطلاقاً من فروع شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في 45 دولة حول مختلف قارات العالم.

وأشار 24% من الرواد الذين اختاروا دبي إلى أن العامل الأهم بالنسبة لهم يتمثل في البيئة الملائمة للاستثمار، وسهولة تأسيس الشركات، بينما أكد 22% منهم أن الأمان ونمط الحياة العصري هو العامل الأهم، ولفت 20% منهم إلى أن البنية التحتية والخدمات المتطورة تأتي في مقدمة مقومات الإمارة.

في حين حل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي تتمتع به دبي في الصدارة بالنسبة لـ 18% منهم، وبالرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن عامل عدم وجود ضريبة على الشركات والدخل شكل العامل الأهم بالنسبة لـ 16% لرواد الأعمال الذين اختاروا دبي.

وأشار 89% ممن اختاروا دبي إلى أنهم زاروا الإمارة مرة واحدة على الأقل، سواء كانت للسياحة أو للأعمال أو لرحلات الترانزيت، وهو مؤشر واقعي على زيادة الإقبال على دبي، في ظل الربط الجوي الواسع، الذي تتمتع به مع شتى دول العالم.

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