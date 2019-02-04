دبي تتصدر العالم في جذب رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

تفوقت دبي على سنغافورة و8 مدن أخرى، بعد ارتفاع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عالمياً في استبيان المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال للعام 2018 الصادر عن شبكة «لاينس» العالمية لمراكز الأعمال، وبذلك ارتفع تصنيف الإمارة من المرتبة الثالثة في نسخة الاستبيان للعام 2016 والمرتبة الخامسة في استبيان 2014. وكانت سنغافورة قد احتلت المرتبة الأولى في النسخ السابقة للاستبيان، لكن أزاحتها دبي عن الصدارة لتحتل المرتبة الثانية في نسخة 2018.

واستحوذت دبي على اختيار 20% من إجمالي 846 رائد أعمال شاركوا في استبيان 2018 باعتبارها المدينة الأكثر جاذبية لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مقارنة مع 15% من إجمالي 755 مشاركاً في استبيان 2016 و13% من إجمالي 721 مشاركاً في استبيان 2014.

خروج لندن

وشهد استبيان أكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال للعام 2018 خروج لندن نهائياً من القائمة بعد أن احتلت المرتبة العاشرة في 2016 والمرتبة الثالثة في 2014، كما خرجت باريس بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في 2016 و2014، بالإضافة إلى خروج لوكسمبورغ بعد أن كانت في المرتبة السادسة في 2016 والسابعة في 2014. فيما انضمت كل من تورنتو وبانغالور وسيدني للمرة الأولى إلى قائمة المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال للعام 2018.

وتراجعت سنغافورة إلى المرتبة الثانية بعد أن استحوذت على 18% من آراء رواد الأعمال المشاركين في استبيان 2018، وذلك بعد أن احتلت المرتبة الأولى في نسخ الاستبيان للعام 2014، حيث اختارها 19% من المشاركين في الاستبيان آنذاك كأكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال، وحلت أولاً أيضاً بعد أن اختارها 16.8% من المشاركين باستبيان 2016.

وحلت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة بـ15% بعد أن جاءت ثانياً في 2016 وسادساً في 2014، فيما جاءت زيوريخ في المرتبة الرابعة في 2018 بـ12% من اختيارات المشاركين في الاستبيان مقارنة بتصنيفها في المركز الخامس في 2016 والرابع في 2014.

عوامل

شمل الاستبيان 846 من رواد الأعمال، الذين يديرون شركاتهم انطلاقاً من فروع شبكة «لاينس» العالمية لمراكز الأعمال في 45 دولة حول مختلف قارات العالم بما يشمل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا بالإضافة إلى أستراليا.

وأظهر الاستبيان العوامل التي دفعت المشاركين لاختيار كل مدينة ضمن قائمة المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال، حيث أشار 24% من الرواد الذين اختاروا دبي إلى أن العامل الأهم بالنسبة لهم يتمثل في البيئة الملائمة للاستثمار وسهولة تأسيس الشركات.

فيما أكد 22% منهم أن الأمان ونمط الحياة العصري هو العامل الأهم في جاذبية دبي بالنسبة لهم، ولفت 20% منهم إلى أن البنية التحتية والخدمات المتطورة تأتي في مقدمة مقومات الإمارة، فيما حل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به دبي في الصدارة بالنسبة لـ18% منهم، وبالرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات مطلع 2018، إلا أن عامل عدم وجود ضريبة على الشركات والدخل شكل العامل الأهم بالنسبة لـ16% لرواد الأعمال والمستثمرين الذين اختاروا دبي.

وضمن محور سمعة المدن في الاستبيان، أشار 89% ممن اختاروا دبي كأكثر المدن جاذبية لريادة الأعمال إلى أنهم زاروا الإمارة مرة واحدة على الأقل، سواء كانت للسياحة أو للأعمال أو لرحلات الترانزيت، فيما بلغت هذه النسبة 81% استبيان 2016 و77% في نسخة 2014، وهو مؤشر واقعي على زيادة الإقبال على دبي في ظل الربط الجوي الواسع الذي تتمتع به مع شتى دول العالم.

وشكل رواد الأعمال الآسيويون النسبة الأكبر من رواد الأعمال الذين اختاروا دبي، إذ شكلوا 27%، فيما حل رواد الأعمال الأوروبيون في المرتبة الثانية بنسبة 19%، وجاء أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من أمريكا الشمالية ثالثاً بنسبة 17%، إلى جانب الرواد من أستراليا بـ14%، أما الأفارقة فشكلوا 12% يليهم رواد الأعمال من أمريكا الجنوبية بـ11%.

مستجدات

وقال شريف كامل، الرئيس الإقليمي لـشبكة لاينس العالمية لمراكز الأعمال في روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: شهد استبيان 2018 مستجدات بارزة مقارنة مع نسخ 2016 و2014 ما يعكس تغير توجهات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة في العالم وآليات تقييمهم لعوامل الجذب للمدن المشمولة في القائمة.

ولفت كامل إلى أن استبيان 2018 سجل تصدر دبي للمركز الأول ضمن المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال للمرة الأولى منذ 2014، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي في ظل تنامي السمعة المرموقة والثقة الراسخة التي تتمتع بها الإمارة كمركز استثماري وتجاري والمقومات المتنوعة التي تتميز بها لرواد الأعمال وخاصة سهولة تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال ونمط الحياة العصري.

وأوضح كامل أن تصدر دبي للمركز الأول عالمياً في استبيان 2018 يترجم مسيرة التطوير والتحديث التي لا تهدأ في مجمل المجالات والتي تترك أصداء إيجابية في مختلف أنحاء العالم وتجذب اهتمام رواد الأعمال والمستثمرين بوصفها منصة جاذبة وبيئة محفزة للابتكار في عالم المال والأعمال. ولفت إلى أن دبي باتت محطة أساسية لا غنى عنها للشركات الطموحة الباحثة عن المزيد من الفرص حول العالم.

تغيرات

قال شريف كامل إن جاذبية المدن تتعرض لتغيرات مستمرة في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية ما يفرض مواصلة العمل على تعزيز المقومات التنافسية لكل مدينة وعدم الاعتماد فقط على المكانة التقليدية أو التاريخية في عالم المال والأعمال، وهو ما ينعكس في تصدر دبي للقائمة وخروج كل من باريس ولندن من القائمة.