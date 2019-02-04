«موانئ دبي» تستثمر 500 مليون درهم في جبل علي خلال 2019

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن الشركة خصصت 500 مليون درهم للاستثمار في ميناء جبل علي ومنطقة «جافزا» الحرة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الميناء أصبح على أتم الاستعداد لاستقبال إكسبو 2020.

وقال ابن سليم خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة أمس، في نادي دبي للصحافة للكشف عن دراسة عالمية قامت بها مجموعة بوسطن الاستشارية حول دور ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي في الاقتصاد الوطني، إن الشركة ستتمكن من التكيف أياً كانت نتيجة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكشفت الدراسة عن وصول الشركة إلى قمة جديدة في دورها الحيوي كداعم ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في دبي والإمارات، مع وصول حجم تجارة جافزا إلى 305 مليارات في 2017، حيث بلغت مساهمة جافزا وميناء جبل 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

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