33.4 % مساهمة جبل علي وجافزا في ناتج دبي

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

أكد سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية أن الشركة خصصت 500 مليون درهم للاستثمار في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الميناء أصبح على أتم الاستعداد لاستقبال اكسبو 2020. يأتي ذلك فيما بلغت مساهمة جافزا وميناء جبل علي ما نسبته 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في 2017.

وقال بن سليم خلال مؤتمر صحافي نظمته شركة موانئ دبي العالمية أمس في نادي دبي للصحافة للكشف عن دراسة عالمية قامت بها مجموعة بوسطن الاستشارية حول دور ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي في الاقتصاد الوطني إن قطاع النقل البحري سيواجه تحديات خلال العام 2019، مشيراً إلى أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أوجد ضبابية في السوق.

وأكد في الوقت نفسه أن موانئ دبي العالمية ستتمكن من التكيف مع أي نتيجة للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. حضرت المؤتمر منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأوضح بن سليم أن الشركة تحاول التعامل مع التحديات من خلال التحكم بالنفقات والمراجعة الدورية للإجراءات والأنشطة من أجل تعزيز الأرباح، مشيراً إلى أنه لا يمكن تقييم العام الجاري بأنه سيكون مثل 2018، ومضيفاً إننا سنقوم باتخاذ خطوات حذرة خلال العامين الجاري والقادم.

تحديات

وقال إن هناك الكثير من التحديات التي نجدها نحن في موانئ دبي بمثابة فرص حقيقية للتوسعات وإنجاز سلسلة التوريد والشحن وبدأنا توسعة أعمالنا ومشاريعنا في الهند من خلال البواخر إلى البواخر من دون الاعتماد على الأرض كوسيط لأعمالنا. ونحن نخاطب التجار والمستثمرين بضرورة الاستفادة من تطبيقاتنا لتقليل التكاليف.

وكشفت نتائج الدراسة عن وصول موانئ دبي العالمية إلى قمة جديدة في دورها الحيوي كداعم ومحرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي والدولة مع وصول حجم تجارة جافزا إلى 305 مليارات درهم في 2017. وبلغت مساهمة جافزا وميناء جبل علي 137 مليارا أو ما نسبته 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2017 والبالغة قيمتها 411 مليار درهم، وكذلك 151 مليار درهم أو 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي بلغ 1412 مليار درهم.

وحققت تجارة المناطق الحرة في دبي 434 مليار درهم خلال 2017، حيث شكلت جافزا ما نسبته 70% من حيث القيمة و97% من حيث الحجم.

وأكدت الدراسة التي حملت عنوان «تقييم تأثير الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي على اقتصاد دبي ودولة الإمارات» أن منافع ميناء جبل علي وجافزا تتجاوز بتأثيرها الناتج المحلي الإجمالي، ويتصاعد دورها في 3 مجالات رئيسة تعكس القيمة الإجمالية المضافة للاقتصاد الوطني، وهي التوظيف، والتنوع، والإنتاجية.

مركز متكامل

ويوفر الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي مركزاً متكاملاً متعدد الوسائط للنقل بحراً وجواً وبراً إلى بقية العالم، فضلاً عن المرافق اللوجستية الشاملة بموقع واحد. كما يساهم مرفقا موانئ دبي العالمية بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، فيما يتواصل جذب المزيد من الاستثمارات إلى جافزا وإلى دبي، حيث أضاءت دراسة أيضاً على 3 أنواع مختلفة من الآثار الاقتصادية التي يولدها كل من الميناء وجافزا ــ المباشر وغير المباشر والمحرك.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: تكتسب النتائج المهمة التي توصلت إليها دراسة مجموعة بوسطن الاستشارية حول الدور الحيوي لموانئ دبي العالمية في دعم التنمية الاقتصادية من خلال أنشطة الأعمال في كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة، أهمية مضاعفة مع تحديد الأهداف المستقبلية لعملنا في إطار بنود وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتكون دبي ميناء العالم الرئيس وهي تمضي في خططها لاستكمال خط دبي للحرير وتعمل على رسم خريطة اقتصادية جغرافية للإمارة وتتقدم لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، لتظل التجارة محركاً اقتصادياً مهماً لدبي كما كانت تاريخياً، حيث ترتبط أنشطة الأعمال في كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ارتباطاً وثيقاً.

تنويع بنية الاقتصاد

وأضاف: سعداء بما حققناه من خلال مساعدة الحكومة على تنويع بنية الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز والمساهمة بنسبة 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ما يمكننا من التقدم بثبات نحو تحقيق المبدأ السادس من المبادئ الثمانية لدبي بألا‭ ‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬واحد‭ ‬للحياة ونعمل مع حكومة دبي على ‬(استحداث‭ ‬قطاع‭ ‬اقتصادي‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كل 3 ‬أعوام،‭ ‬قطاع‭ ‬منتج‭ ‬ومساهم‭ ‬في‭ ‬ناتجنا‭ ‬المحلي‭ ‬وموفّر‭ ‬للوظائف‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬بقوة‭ ‬دفعه‭ ‬الذاتية).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات إن الشركة تسعى جاهدة للاعتماد على التطبيقات الذكية والتقنية والرقمية مثل بلوك تشين التي بدورها تساعد على التقليل من التكاليف والنفقات ولدينا العديد من الخبرات في هذا القطاع التي ساعدت على إنجاز سرعة أكبر وتكلفة أقل في سلسلة توريد التجارة عبر الإمارة والدولة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بالاستثمار في البنية التحتية لتسريع وتيرة الأعمال تزامناً مع قرب اكسبو 2020 وخاصة في مجالات الشحن والنقل ومناولة الحاويات والأنظمة المعمول بها لسلسلة التوريد.

ويوفر الميناء والمنطقة الحرة مجتمعين 450 ألف وظيفة (16.2%) من إجمالي التوظيف في دبي والبالغ 2.8 مليون وظيفة، وبالنسبة إلى دولة الإمارات، يصل عدد الوظائف إلى 476 ألف وظيفة (7.5% من إجمالي التوظيف البالغ 6.4 ملايين). تصل مساهمة الميناء وحده إلى 26.1 في المائة والمنطقة الحرة إلى 23.8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وخلصت الدراسة إلى أن مساهمة ميناء جبل علي تصل إلى 552 مليار درهم أو 42% من إجمالي قيمة تجارة دبي، و47 في المائة من الواردات مقابل 64% من الصادرات.

تدفقات

بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشركات في جافزا 3.2 مليارات درهم (23.9% من التدفق الاستثماري إلى دبي) خلال 2017، و3.1 مليارات من التدفق الاستثماري المباشر إلى الإمارات من إجمالي 33 مليارا في 2016. وتحتضن جافزا 7500 شركة من 100 دولة، والتي توفر 135 ألف فرصة عمل وتجتذب أكثر من 20% من الاستثمار المباشر إلى دبي.