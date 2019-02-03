سي إن إن: دبي تبهر العالم مجددا بصرح عمراني عملاق

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت محطة سي إن إن في تقرير حديث لها إن دبي التي طالما أبهرت العالم بمشاريع عمرانية خلاقة، تبهره من جديد بصرح جديد عملاق، في دلالة على أن ثمة متسع للمزيد في هذه المدينة التي تمضي الحركة العمرانية فيها على أشدها استعدادا لاستضافة معرض إكسبو 2020.

فقد كشفت مجموعة دبي القابضة عن تفاصيل مشروع عملاق، سيضم برجا شاهق الارتفاع يبلغ طوله 5504 قدما يزيد طوله عن مركز التجارة العالمي في نيويورك.

ويقع برج جميرا في منطقة الصفوح في دبي بالقرب من برج العرب. وتظهر المخططات أنه سيكون محاطا بمنطقة سكنية وتجارية متعددة الاستخدامات يطلق عليها" داون تاون جميرا".

وبدلا من الانتظار حتى مرحلة ما بعد المعرض لمباشرة البناء، من المقرر الشروع في البناء على الفور، مع الانتهاء من المرحلة الأولى في 2023.

ووفقا للتقرير فإن تصميم برج جميرا مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية، موفرا لزائريه فرصة الاستمتاع بمشاهدة المدينة على مدار الساعة بزاوية 360 درجة من منصة مراقبة على ارتفاع 1476 قدما (450 متر).

ولعل الميزة الأكثر تجلياً في البرج هي قاعدته، المصممة على نمط الخطوط العريضة لبصمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وهناك خطط للإنشاء مدرّج ضمن البصمة للأحداث الثقافية، فضلا عن نافورة مياه.

وعلى غرار برج خليفة، أطول مبنى في العالم على ارتفاع 2716 قدم (828 متراً)، سيتم تغطية برج جميرا بشاشة رقمية قادرة على إضاءة البرج.

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