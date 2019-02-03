2914 شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» خلال يناير

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات تلقي 2914 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال يناير الماضي. وأظهرت بيانات الهيئة أن نصيب «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 1360 شكوى الشهر الماضي مقابل نحو 1554 شكوى لـ«دو».

وبلغ عدد الشكاوى بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، 2491 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 1187 منها مقابل نحو 1304 لــ«دو». وأكد 70.18% من عملاء «اتصالات» رضاهم عن الخدمات المقدمة.

فيما كشف 11.29% عن عدم رضاهم، بينما كان 18.53% منهم حيادياً، بينما أكد 68.25% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 10.12% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 21.63% منهم حيادية.

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