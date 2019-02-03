2914 شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» في يناير

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

أعلنت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» في الدولة تلقيها 2914 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، خلال شهر يناير الماضي بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 1360 شكوى خلال الشهر الماضي مقابل نحو 1554 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 2491 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 1187 شكوى منها، مقابل نحو 1304 شكاوى لـ«دو».

وبحسب البيانات، فإن 70.18% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 11.29% عن عدم رضاهم، بينما كان 18.53% منهم حيادياً، بينما أكد 68.25% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 10.12% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 21.63% منهم حيادية.

وجرى إغلاق 87.28% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 83.91% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وأوضحت البيانات أنه تم حل 1.76% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 3.28% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وفى العام الماضي 2018، تلقت الهيئة 29 ألفاً و67 شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها وصل إلى 12 ألفاً و569 شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 16 ألفاً و498 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

من جهة أخرى، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، على حق المستهلكين الحصول على المعالجة الفعالة للشكاوى.