ثقة المستهلك في دبي تواصل ارتفاعها

المصدر: دبي - بشار باغ

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي إلى 137 نقطة خلال الربع الأخير مقارنة بـ 136 نقطة في الربع الثالث من 2018 مع زيادة التفاؤل بفرص التوظيف والظروف المادية الشخصية.وارتفع تقييم الوضع الاقتصادي في دبي من قبل المستهلكين المشاركين في الاستبيان إلى 75% (33% بدرجة ممتاز و42% بدرجة جيد) مقارنة بـ 74% في الربع الثالث من 2018.

وأظهر مؤشر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي ارتفاع نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي إلى 71% من إجمالي المشاركين في استبيان المؤشر (51% تقييم بدرجة جيد و20% بدرجة ممتاز)، مقارنة بـ 68% في الفترة نفسها 2017 (29% بدرجة ممتاز و39% بدرجة جيد)، مقابل 70% في الربع الثالث من 2018 (26% تقييم بدرجة ممتاز و44% بدرجة جيد).

وارتفعت نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 78% من إجمالي المشاركين (45% تقييم بدرجة جيد و33% بدرجة ممتاز).

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