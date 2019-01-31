أدنى سعر للبنزين في الدولة خلال 17 شهراً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تشهد أسعار البنزين في الدولة ابتداءً من غد، على مدى شهر فبراير المقبل، أدنى سعر لها خلال 17 شهراً، كما تشهد أسعار الديزل أيضاً أدنى أسعارها على مدار 13 شهراً.

وأعلنت لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل في الدولة، أمس، تسعيرة الوقود لشهر فبراير 2019، إذ تتراجع أسعار البنزين بكل أنواعه 5 فلوس مقارنة بالشهر الجاري، وتحدد سعر لتر البنزين «سوبر 98» بـ1.95 درهم مقارنة بدرهمين في يناير و1.84 درهم للبنزين «خصوصي 95» مقارنة بـ1.89 درهم للشهر الجاري، و1.76 درهم للتر بنزين بلس مقارنة بـ1.81.

كما ينخفض سعر لتر الديزل فلسين من 2.30 درهم إلى 2.28 درهم. واستناداً إلى بيانات وزارة الطاقة والصناعة، فإن سعر البنزين في فبراير المقبل هو الأقل على مدار 17 شهراً أي منذ سبتمبر 2017.

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