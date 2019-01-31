أسعار الوقود تسجل أدنى مستوى في 17 شهراً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تسجّل أسعار البنزين بكل أنواعه والديزل في محطات الوقود بإمارات الدولة غداً الجمعة أول فبراير أقل مستوى على مدار 17 شهراً.

وأعلنت لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل في الدولة أمس تسعيرة الوقود لشهر فبراير 2019، حيث تراجعت أسعار البنزين بكل أنواعه 5 فلوس مقارنة مع يناير الجاري، وتحدد سعر لتر البنزين «سوبر 98» بـ 1.95 درهم مقارنة مع درهمين في يناير و1.84 درهم للبنزين «خصوصي 95» مقارنة بسعر 1.89 درهم للشهر الجاري و1.76 درهم للتر بنزين بلس مقارنة مع 1.81، كما ينخفض سعر لتر الديزل فلسين من 2.30 درهم إلى 2.28 درهم للتر.

التسعيرة الأقل

وطبقاً لبيانات وزارة الطاقة والصناعة أمس فإن تسعيرة البنزين في فبراير المقبل هي الأقل على مدار 17 شهراً أي منذ سبتمبر 2017، حيث سجلت الأسعار حينذاك 2.01 درهم للتر البنزين 98 (سوبر) و1.90 درهم للتر البنزين 95 (خصوصي)، وواصلت الأسعار الارتفاع لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال أكتوبر 2018 للمرة الأولى منذ تطبيق التسعيرة الجديدة أغسطس 2015، حيث سجلت 2.61 درهم للتر البنزين 98 و2.50 درهم للتر البنزين 95 و2.48 درهم للتر البنزين 91.

وتشهد أسعار لتر الديزل لشهر فبراير المقبل أدنى مستوى لها على مدار 13 شهراً أي منذ شهر يناير 2018، حيث بلغ سعر اللتر 2.33 درهم.

الأسعار العالمية

ومنذ نوفمبر الماضي 2018 تشهد أسعار البنزين ارتداداً نحو الانخفاض بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وانخفض سعر لتر البنزين السوبر 98 في تسعيرة نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير مجتمعة 66 فلساً ولتر البنزين خصوصي 95 نحو 66 فلساً ولتر الديزل 51 فلساً أما الديزل فقد تراجع سعر اللتر بنحو 59 فلساً، حيث كان أعلى سعر له خلال نوفمبر 2018 حيث سجل 2.87 درهم.

ويستفيد المستهلك في الإمارات من هذا التراجع الكبير في أسعار البنزين خلال الشهور الأربعة مجتمعة، حيث تنخفض تكلفة تعبئة السيارة الصالون «50 لتراً» مثل تويوتا كورولا بنحو 35.5 درهماً عند كل تعبئة وبمعدل شهري 142 درهماً في حالة ملء خزان الوقود 4 مرات شهرياً بمعدل مرة أسبوعياً ونحو 41.5 درهماً للسيارة سعة 60 لتراً من البنزين الخصوصي مثل تيجوان فولكس فاجن، وذلك في المرة الواحدة وبمعدل شهري 166 درهماً.

ويصل الفارق في السعر للسيارة سعة 80 لتراً مثل سيارة تويوتا فورتشنر 47.7 درهماً للتر البنزين في كل مرة تعبئة ببنزين ممتاز 98 وبمعدل شهري 190.8 درهما ونحو 53.4 درهماً للسيارة الكبيرة سعة 80 لتر بنزين ممتاز 98 مثل نيسان بترول وذلك في كل مرة وبمعدل شهري 213.6 درهماً.

وبدأت أسعار البنزين والديزل عام 2019 مسجلة أكبر انخفاض لها في عام، ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار الوقود في الإمارات إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

الكلفة التشغيلية

وتعد لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل في الدولة تسعيرة الوقود للشهر المقبل (فبراير) وفقاً لمتوسطات سعر البرميل في أيام يناير الجاري إضافة إلى الكلفة التشغيلية لمحطات الوقود وكذلك ضريبة القيمة المضافة، وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية تراجعاً، وبلغ متوسط سعر برميل النفط الإماراتي 61 دولاراً وخام برنت نحو 61 دولاراً وسعر سلة أوبك 59 ويعود تراجع الديزل إلى أن الربع الأخير من كل عام يشهد انتهاء عمليات الصيانة في غالبية المصافي في العالم مما يزيد الإنتاج والمعروض في الأسواق وتتجه الأسعار نحو الانخفاض.